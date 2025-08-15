Mario Kart World accusé de maltraitance animale par PETA ?

L'association américaine de défense des droits des animaux PETA vient d'adresser une lettre ouverte au président de Nintendo car elle accuse Mario Kart World d'encourager la cruauté envers les animaux à cause d'un détail.
Depuis son lancement, Mario Kart World
est un véritable succès. Que ce soit avec son mode Survie opposant 24 joueurs dans une course éliminatoire, son mode Balade qui invite à découvrir le monde à notre rythme ou via ses Grands Prix, le titre séduit petits et grands. Chaque pilote peut d'ailleurs incarner l'un des nombreux personnages disponibles, dont certains sont des animaux vus dans les jeux Mario.
Mais l'un de ces animaux conducteurs de karts a rapidement attiré l'attention de PETA. Selon l'association, l'un de ces personnages animaliers doit être modifié
car l'une de ses particularités physiques encouragerait la maltraitance. Pourtant, le personnage en question s'est imposé comme l'un des préférés des joueurs.
Une vache qui fait débat d'après PETA
Dès les premiers trailers, Vache (aussi appelée Moo Moo par la communauté) a conquis le cœur des joueurs avec son style inimitable au volant d'un kart ou d'une moto. D'ailleurs, il est fréquent de croiser au moins un joueur qui incarne ce personnage dans les courses en ligne. Reconnaissable à ses grandes taches noires et à son collier bleu orné d'une cloche, Vache a également un anneau dans le museau
. Or, c'est ce détail qui est considéré comme problématique par PETA.
Dans la lettre ouverte adressée au président de la firme
, les membres de l'association déclarent que « Le sourire niais de cette merveilleuse Moo Moo a charmé les joueurs du monde entier. Mais ses homologues réels, qui sont tourmentés et violemment tirés par le nez, n'ont aucune raison de sourire
».
L'association explique notamment que l'anneau nasal provoque une gêne quotidienne chez l'animal, peut occasionner des douleurs chroniques et servirait à trainer les animaux par le museau jusqu'à la mort. Via cette lettre, elle invite donc le géant nippon à corriger le design de Vache afin de supprimer l'anneau nasal
et ne pas encourager cette pratique auprès d'un public familial.
Mario Kart World loin d'être le premier jeu accusé d'encourager la maltraitance animale
Ce n'est pas la première fois que PETA interpelle Nintendo à cause d'éléments problématiques en lien avec des animaux. Depuis la fin des années 2000, l'association a souhaité sensibiliser le public à travers une douzaine d'actions différentes.
Parmi ces actions figurent la publication de Pokemon: Black and Blue (un jeu parodique présentant les combats entre Pokémon comme de la maltraitance animale) et la mise en ligne en 2020 d'un guide Vegan pour Animal Crossing: New Horizons
invitant les joueurs à ne pas pêcher ou chasser les insectes.
Pour le moment, Nintendo n'a pas encore réagi
suite à l'envoi de la lettre ouverte. Mais si le design de Vache change dans les prochaines semaines, cela signifie que les revendications de PETA auront été entendues.
commentaire (1)
Il faut arrêter avec ces propagandes à la noix. Changer le design d'une vache dans un jeux familial va permettre d'endiguer le fléau de la maltraitance animale ?
A mon avis non, sensibiliser oui surtout pour les jeunes générations mais par contrer tirer sur chaque proposition sous prétexte d'y voir un double message douteux ... il faut arrêter de voir le mal de partout et mettre en place des solutions concrètes. Et pour Animal crossing sans déconner, c'est risible, pas pêcher et ne pas chasser les insectes c'est à se demander si c'est vraiment sérieux tellement c'est déconnecté de la réalité.
Autant interdire la vente de canne à pêche dans le monde entier et interdire aux personnes pour qui la seule nourriture est issus de la pêche d'aller manger des légumes qu'ils ne peuvent pas s'offrir .... A se demander si ce n'est pas juste de la propagande déguisé qui profite de la visibilité d'un jeux pour en profiter également...