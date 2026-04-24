PS Store : De nombreux titres sont à petit prix avec la promotion Grands jeux, Grandes réductions

Le PlayStation Store s'est doté, il y a très peu de temps, de la promotion Grands jeux, Grandes réductions, avec une multitude de titres à moindre coût.

Récemment, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit Grands jeux, Grandes réductions. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose des réductions sur des AAA ainsi que des titres indépendants. L'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Soulignons le fait que la promotion Grands jeux, Grandes réductions sur PS Store se termine le 7 mai 2026.

La promotion Grands jeux, Grandes réductions sur PS Store (jusqu'au 7 mai 2026)

Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Grands jeux, Grandes réductions du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.