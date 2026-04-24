PS Store : De nombreux titres sont à petit prix avec la promotion Grands jeux, Grandes réductions
le 24 avril 2026 à 12h07
Récemment, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store ») s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit Grands jeux, Grandes réductions. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose des réductions sur des AAA ainsi que des titres indépendants. L'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Soulignons le fait que la promotion Grands jeux, Grandes réductions sur PS Store se termine le 7 mai 2026.
La promotion Grands jeux, Grandes réductions sur PS Store (jusqu'au 7 mai 2026)
Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Grands jeux, Grandes réductions du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
- Marathon Édition Standard (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.
- REANIMAL (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.
- Hollow Knight: Silksong (PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 19,99 €.
- Resident Evil 4 Gold Edition (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.
- Dark Souls III (PS4) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.
- God of War (PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
- Dragon's Dogma 2 (PS5) → 29,99 € au lieu de 74,99 €.
- Bloodborne (PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
- Alan Wake 2 (PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.
- The Last of Us Complete (PS5) → 79,19 € au lieu de 109,99 €.
- Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
- Life is Strange Remastered Collection (PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.
- Rematch Pro Edition (PS5) → 20,99 € au lieu de 34,99 €.
- Death Stranding Director's Cut (PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.
- The Quarry Édition Deluxe (PS4 et PS5) → 12,74 € au lieu de 84,99 €.
- Little Nightmares I & II Bundle (PS4 et PS5) → 7,49 € au lieu de 49,99 €.
- Don't Starve Together Console Edition (PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 14,99 €.
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