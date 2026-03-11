Marathon settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances et FPS ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mars 2026 à 17h08
De nombreux joueurs cherchent à optimiser leurs performances et le gameplay dans Marathon. Nous vous donnons donc quelques conseils à appliquer sur les paramètres du FPS, sur PC et console.
Marathon settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances et FPS ?
Marathon est un FPS tactique de type extraction shooter qui demande d'être réactif lors des combats, que ce soit contre d'autres joueurs ou contre les bots. Même s'il n'est pas aussi dynamique qu'un Counter-Strike, mieux vaut être performant pour rentrer en vie et ne pas se faire tuer bêtement. Pour cela, voir de bonnes performances est primordial, pour éviter d'avoir une chute de FPS en plein combat et rater une ou deux balles qui pourraient être décisives. Que ce soit au niveau du gameplay pur ou des visuels, certaines modifications peuvent avoir un réel impact en partie pour améliorer vos performances. Nous vous donnons donc quelques conseils et explications sur les paramètres qu'il faut modifier sur Marathon pour avoir une meilleure performance en jeu.

Marathon, les meilleurs settings et paramètres


Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti, mais aussi votre machine. Si vous êtes doté d'un ordinateur assez récent et puissant, vous aurez moins de changements à faire qu'une personne ayant un ordinateur datant de plusieurs années.

Rendez-vous dans les paramètres de Marathon, donc, et allez dans l'onglet « Vidéo ». Là, vous allez pouvoir régler différentes choses plus ou moins importantes. Si vous ne savez pas quels settings choisir, voici les paramètres à appliquer, dans l'idéal, pour améliorer les performances et augmenter légèrement ses FPS sur Marathon

VIDÉO

  • Mode fenêtre → Plein écran
  • Résolution → 1920 × 1080 (celle de votre moniteur)
  • Synchronisation verticale → Activé
  • Limiter la fréquence de trames (activé) → Activé
  • Limiter la fréquence de trames → celle de votre écran
  • Champ de vision → 90

PARAMÈTRES AVANCÉS

  • Qualité graphique → Personnalisée
  • Anticrénelage → NVIDIA DLSS (ou selon votre carte graphique)
  • Échelle de résolution → DLLA ou FSR
  • Résolution de rendu → 100
  • Fréquence d'images cible → 144 (votre taux de rafraichissement de l'écran)
  • Occultation ambiante → Moyenne
  • Filtrage anisotrope → 2×
  • Qualité des textures → Maximum
  • Qualité des ombres → Moyenne
  • Détail de l'environnement → Moyen
  • Détail du personnage → Moyen
  • Détail du feuillage → Moyen
  • Effet de lumière → Moyenne
  • Filtrage anisotrope → 2×
  • Qualité des textures → Maximum
  • Qualité des ombres → Moyenne
  • Détail de l'environnement → Moyen
  • Détail du personnage → Moyen
  • Détail du feuillage → Moyen
  • Effet de lumière → Moyenne
  • Flou de mouvement → Désactivé

PARAMÈTRES SUPPLÉMENTAIRES :

  • Aberration chromatique → Désactivé
  • NVIDIA Reflex → Activé
  • Taux de rafraîchissement interface → Élevée
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Avec ces paramètres, vous devriez gagner quelques FPS. N'hésitez pas à faire quelques modifications si le rendu n'est pas assez joli pour vous. Mais vous devriez perdre en performances.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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