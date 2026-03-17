Marathon : Patch 1.0.5, détail des nouveautés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 mars 2026 à 17h27
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 1.0.5 de Marathon, publiée ce 17 mars sur toutes les plateformes.
Marathon : Patch 1.0.5, détail des nouveautés
Bungie se montre encore une fois réactif, en déployant une nouvelle mise à jour pour Marathon, qui améliore l'expérience à tous les niveaux, mais aussi en corrigeant plusieurs problèmes. Mais pour faire plus simple, voici tout le contenu de la mise à jour 1.0.5 de Marathon, disponible ce 17 mars sur PC, PS5 et Xbox Series.

Patch 1.0.5 de Marathon

Économie des objets

  • Ajout de trois nouveaux atouts d'implant à statistiques aléatoires, disponibles uniquement sur les implants récupérés dans les Archives Cryo :
    • Récupération furtive : lorsque vous êtes dans la fumée, votre vitesse d'auto-réparation est augmentée et vous utilisez les consommables de soin plus rapidement.
    • Profiteur : éliminer un ennemi avec une attaque au couteau confère une petite quantité d'énergie pour les capacités tactiques et principales.
    • Réaction de panique : lorsque votre santé est faible, utiliser un consommable de soin confère les effets de Cardio Kick pendant une courte durée.
  • Ajout de trois nouveaux mods disponibles uniquement dans les Archives Cryo :
    • Punition
      • Cette arme inflige des dégâts fortement augmentés contre les combattants [CENSURÉ].
    • Testament
      • Viser pendant une courte durée augmente massivement la portée et l'assistance à la visée de cette arme.
    • Ouragan
      • En l'air, cette arme bénéficie d'une stabilité accrue et de pénalités de précision fortement réduites.
  • Kits sponsorisés
    • Rook ne reçoit plus de Kit sponsorisé supplémentaire à sa mort.

Combat

  • Les joueurs peuvent désormais activer les balises d'exfiltration en étant à terre. Bonne chance.
  • Réduction de l'intensité des secousses de caméra causées par les attaques de mêlée et de couteau.
  • Augmentation du délai de la caméra spectateur après une partie de 30 secondes à 120 secondes.
  • Correction d'un problème où un joueur pouvait subir une exécution au moment exact où il terminait une auto-réanimation ou était réanimé, le remettant immédiatement à terre.
  • Correction de cas où les effets visuels de blocage du timer de réanimation apparaissaient sur les sacs mortuaires des Runners ennemis.
  • Correction de cas où les activations de capacités pouvaient être désynchronisées avec le serveur.
  • Ajustement de l'effet visuel de statut piraté pour qu'il soit moins intense et avec un effet de glitch plus lent.

Coureurs

  • Assassin
    • Correction d'un problème où la grenade fumigène de l'Assassin ne changeait pas d'apparence selon le style de coque équipé lors de l'activation de Shadow Dive.
  • Voleur
    • Le drone de pickpocket ne peut plus piller les joueurs en animation d'exfiltration.
    • Correction d'un problème où l'indication à l'écran du drone de pickpocket ne se mettait pas à jour selon les touches personnalisées ou la configuration de manette.
    • Correction d'un problème où les grappins à grande vitesse pouvaient affecter la stabilité réseau.
  • Triage
    • Correction d'un problème où être proche du niveau de chaleur maximal empêchait l'utilisation de la capacité Surcharge de batterie.
  • Rook
    • Suppression du niveau requis pour Rook. Il est désormais utilisable dès le niveau 0.
  • Implants
    • Correction d'un problème où le trait unique de Atterrissage gracieux V5 pouvait être activé par les Microjets du Vandal depuis un sol plat.
    • Correction d'un problème où les dégâts d'explosion du trait unique de Atterrissage gracieux V5 ne s'ajustaient pas correctement lors de longues chutes.

UESC

  • Correction d'un problème où l'UESC utilisait de manière répétée la même échelle.
  • Correction de plusieurs problèmes pouvant bloquer l'IA ou la rendre inactive.

Contrats et événements

  • Amélioration de la lisibilité visuelle des icônes de contrats et d'activités.
  • Les équipes transportant deux Datapads de coordonnées doivent désormais les apporter tous les deux à l'emplacement du cache pour révéler le butin. Auparavant, la présence d'un seul membre suffisait.
  • Correction de situations où les contrats MIDA Ordre/Chaos 1/1, Traxus Retour sur investissement 3/5 et Traxus Liaison empêchaient la complétion.
  • Correction d'un problème où l'interface pouvait être désynchronisée entre les membres d'une équipe sur un même contrat.
    • Les dropships d'Interception de périmètre ne traversent plus l'environnement dans South Relay.
    • Les pièges lasers dans les couloirs d'Overflow ne flottent plus dans les airs.
    • Correction d'un problème où le DCON n'apparaissait pas sur la carte lors d'un contrat l'exigeant.
  • Marais sinistre
    • Les dropships UESC lors de l'événement Confinement au nord-est des Bassins d'algues ne traversent plus les joueurs en les tuant.
    • Pinguer le dispositif de stabilisation et la matière anormale affiche désormais une notification dans le flux d'équipe.
    • Correction d'un problème dans le contrat Traxus Liaison où le Commandant disparaissait si l'équipe ne l'engageait pas à temps.
  • Avant-poste
    • Les rencontres sur le toit du contrôle aérien ont été améliorées et engagent désormais correctement les joueurs.

Interface utilisateur et expérience

  • Succès
    • Correction d'un problème empêchant l'obtention du succès Bienvenue sur Tau Ceti.
  • Armurerie
    • Les info-bulles affichent désormais en priorité le coût d'achat plutôt que la valeur de revente.
  • Codex
    • Ajout de nouveaux défis pour le mode classé et les Archives Cryo. Un indicateur NOUVEAU apparaît sur les catégories concernées.
    • Correction d'un problème d'affichage de texte scintillant lors de l'inspection d'objets.
    • Correction d'un problème où les défis Objets acquis indiquaient qu'il suffisait de ramasser l'objet. Il faut désormais réussir une exfiltration avec.
    • Correction d'un problème dans le défi du fusil WSTR indiquant qu'il suffisait de mettre à terre un Runner. Il faut désormais l'éliminer complètement.
    • Correction du suivi incorrect du défi Voleur Espoirs brisés qui ne comptait pas uniquement les Runners.
    • Correction du défi maître Voleur Aucune cible trop grande qui ne comptait que les Gardiens. Il inclut désormais aussi les Commandants.
    • Correction du défi Destructeur Combler l'écart qui ne se validait pas si l'élimination était trop proche de l'activation des propulseurs.
    • Correction d'un problème où les récompenses saisonnières pouvaient faire disparaître des objets en surplus. Les récompenses d'équipement vérifient désormais l'espace disponible.
    • Correction d'un problème affichant Compatibilité des armes sur des objets non liés aux armes.
  • En partie
    • Amélioration de la lisibilité de l'indication de réanimation.
    • Certains marqueurs disparaissent en visant.
  • Objets
    • L'exfiltration avec un fragment temporel donne des récompenses variables selon le niveau saisonnier.
  • Lobby
    • Un avertissement apparaît si vous avez des objets en surplus.
    • Ajout d'un raccourci i ou start pour ouvrir l'équipement.
    • Ajout d'un raccourci tab ou options en préparation de mission.
    • Amélioration de l'avertissement d'équipement manquant pour préciser l'absence de soins ou boucliers.
    • Correction d'un problème d'affichage des objets lors du choix des régions.
  • Système de ping
    • Les icônes pingées s'affichent désormais plus fiablement.
  • Passe de récompenses
    • Les bons premium n'apparaissent plus dans l'inventaire.
  • Rapport de mission
    • Correction d'un écran vide lors de la montée de niveau.
  • Social
    • Ajout d'un onglet Classé pour comparer vos performances.
  • Boutique
    • Correction de la rareté des skins Luxe Palace, Overdrive-TSL et Cyber Red.
  • Coffre
    • Augmentation de la taille des piles pour consommables, munitions, matériaux et grenades.
    • Ajout de filtres pour clés et sacs.
  • Chat vocal
    • Ajout du Push-To-Talk pour les consoles en mission.
    • Ajout d'un mode Appui permettant d'ouvrir le micro jusqu'à réactivation.
    • Correction de divers problèmes audio.
  • Personnalisation d'armes
    • Optimisation du placement des stickers et porte-bonheurs.

Stabilité

  • Ajout de AMD Anti-Lag 2 dans les paramètres vidéo.

Armes et équipement

  • Caisse de munitions
    • Correction d'un problème empêchant l'interaction près des murs.
  • Cardio Kick
    • Correction de l'affichage double de l'icône de statut.
  • Mine Claymore
    • Correction empêchant les dégâts de zone.
  • Couteau
    • Les cosmétiques ne se déséquipent plus après un échec d'exfiltration.
  • V75 Scar
    • Correction d'un problème de ricochet sur tourelles.
  • Fusil WSTR
    • Réduction du recul vers la gauche.
    • Augmentation du temps de préparation avant interruption.
    • Rééquilibrage de la chute de dégâts.
    • Réduction de l'assistance à la visée.
  • Misriah 2442
    • Réduction du recul vers la gauche.
  • Longshot
    • Correction du compteur du mod doré.

Mods

  • Le glisser-déposer permet de retirer des mods.
    • Déplacer un mod vers le sac ou le coffre le détache désormais de l'arme.
  • Puces
    • Endless Runner
      • Correction d'un problème de texte.
  • Optiques
    • Thermiques
      • Correction de la détection des ennemis invisibles.
  • Générateurs
    • Correction d'un affichage incorrect du temps de charge.
  • Chargeurs
    • Correction du bonus de réduction de poids de Cloudfeather Chamber.
  • Canons
    • Silencieux
      • Suppression des effets visuels perturbant les ennemis touchés.
      • NOTE DES DÉVELOPPEURS : Ces effets nuisaient à la lisibilité du gameplay.

Zones

  • Archives Cryo
    • Ajout de la zone. Bonne chance.

Audio

  • Les animations d'apparition UESC jouent désormais tous les sons associés.
  • Réduction de la distance d'audition des combats des autres joueurs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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