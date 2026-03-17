Marathon : Patch 1.0.5, détail des nouveautés

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 1.0.5 de Marathon, publiée ce 17 mars sur toutes les plateformes.
Bungie se montre encore une fois réactif, en déployant une nouvelle mise à jour pour Marathon
, qui améliore l'expérience à tous les niveaux, mais aussi en corrigeant plusieurs problèmes. Mais pour faire plus simple, voici tout le contenu de la mise à jour 1.0.5 de Marathon, disponible ce 17 mars sur PC, PS5 et Xbox Series
.
Patch 1.0.5 de Marathon
Économie des objets
- Ajout de trois nouveaux atouts d'implant à statistiques aléatoires, disponibles uniquement sur les implants récupérés dans les Archives Cryo :
- Récupération furtive : lorsque vous êtes dans la fumée, votre vitesse d'auto-réparation est augmentée et vous utilisez les consommables de soin plus rapidement.
- Profiteur : éliminer un ennemi avec une attaque au couteau confère une petite quantité d'énergie pour les capacités tactiques et principales.
- Réaction de panique : lorsque votre santé est faible, utiliser un consommable de soin confère les effets de Cardio Kick pendant une courte durée.
- Ajout de trois nouveaux mods disponibles uniquement dans les Archives Cryo :
- Punition
- Cette arme inflige des dégâts fortement augmentés contre les combattants [CENSURÉ].
- Testament
- Viser pendant une courte durée augmente massivement la portée et l'assistance à la visée de cette arme.
- Ouragan
- En l'air, cette arme bénéficie d'une stabilité accrue et de pénalités de précision fortement réduites.
- Kits sponsorisés
- Rook ne reçoit plus de Kit sponsorisé supplémentaire à sa mort.
Combat
- Les joueurs peuvent désormais activer les balises d'exfiltration en étant à terre. Bonne chance.
- Réduction de l'intensité des secousses de caméra causées par les attaques de mêlée et de couteau.
- Augmentation du délai de la caméra spectateur après une partie de 30 secondes à 120 secondes.
- Correction d'un problème où un joueur pouvait subir une exécution au moment exact où il terminait une auto-réanimation ou était réanimé, le remettant immédiatement à terre.
- Correction de cas où les effets visuels de blocage du timer de réanimation apparaissaient sur les sacs mortuaires des Runners ennemis.
- Correction de cas où les activations de capacités pouvaient être désynchronisées avec le serveur.
- Ajustement de l'effet visuel de statut piraté pour qu'il soit moins intense et avec un effet de glitch plus lent.
Coureurs
- Assassin
- Correction d'un problème où la grenade fumigène de l'Assassin ne changeait pas d'apparence selon le style de coque équipé lors de l'activation de Shadow Dive.
- Voleur
- Le drone de pickpocket ne peut plus piller les joueurs en animation d'exfiltration.
- Correction d'un problème où l'indication à l'écran du drone de pickpocket ne se mettait pas à jour selon les touches personnalisées ou la configuration de manette.
- Correction d'un problème où les grappins à grande vitesse pouvaient affecter la stabilité réseau.
- Triage
- Correction d'un problème où être proche du niveau de chaleur maximal empêchait l'utilisation de la capacité Surcharge de batterie.
- Rook
- Suppression du niveau requis pour Rook. Il est désormais utilisable dès le niveau 0.
- Implants
- Correction d'un problème où le trait unique de Atterrissage gracieux V5 pouvait être activé par les Microjets du Vandal depuis un sol plat.
- Correction d'un problème où les dégâts d'explosion du trait unique de Atterrissage gracieux V5 ne s'ajustaient pas correctement lors de longues chutes.
UESC
- Correction d'un problème où l'UESC utilisait de manière répétée la même échelle.
- Correction de plusieurs problèmes pouvant bloquer l'IA ou la rendre inactive.
Contrats et événements
- Amélioration de la lisibilité visuelle des icônes de contrats et d'activités.
- Les équipes transportant deux Datapads de coordonnées doivent désormais les apporter tous les deux à l'emplacement du cache pour révéler le butin. Auparavant, la présence d'un seul membre suffisait.
- Correction de situations où les contrats MIDA Ordre/Chaos 1/1, Traxus Retour sur investissement 3/5 et Traxus Liaison empêchaient la complétion.
- Correction d'un problème où l'interface pouvait être désynchronisée entre les membres d'une équipe sur un même contrat.
- Les dropships d'Interception de périmètre ne traversent plus l'environnement dans South Relay.
- Les pièges lasers dans les couloirs d'Overflow ne flottent plus dans les airs.
- Correction d'un problème où le DCON n'apparaissait pas sur la carte lors d'un contrat l'exigeant.
- Marais sinistre
- Les dropships UESC lors de l'événement Confinement au nord-est des Bassins d'algues ne traversent plus les joueurs en les tuant.
- Pinguer le dispositif de stabilisation et la matière anormale affiche désormais une notification dans le flux d'équipe.
- Correction d'un problème dans le contrat Traxus Liaison où le Commandant disparaissait si l'équipe ne l'engageait pas à temps.
- Avant-poste
- Les rencontres sur le toit du contrôle aérien ont été améliorées et engagent désormais correctement les joueurs.
Interface utilisateur et expérience
- Succès
- Correction d'un problème empêchant l'obtention du succès Bienvenue sur Tau Ceti.
- Armurerie
- Les info-bulles affichent désormais en priorité le coût d'achat plutôt que la valeur de revente.
- Codex
- Ajout de nouveaux défis pour le mode classé et les Archives Cryo. Un indicateur NOUVEAU apparaît sur les catégories concernées.
- Correction d'un problème d'affichage de texte scintillant lors de l'inspection d'objets.
- Correction d'un problème où les défis Objets acquis indiquaient qu'il suffisait de ramasser l'objet. Il faut désormais réussir une exfiltration avec.
- Correction d'un problème dans le défi du fusil WSTR indiquant qu'il suffisait de mettre à terre un Runner. Il faut désormais l'éliminer complètement.
- Correction du suivi incorrect du défi Voleur Espoirs brisés qui ne comptait pas uniquement les Runners.
- Correction du défi maître Voleur Aucune cible trop grande qui ne comptait que les Gardiens. Il inclut désormais aussi les Commandants.
- Correction du défi Destructeur Combler l'écart qui ne se validait pas si l'élimination était trop proche de l'activation des propulseurs.
- Correction d'un problème où les récompenses saisonnières pouvaient faire disparaître des objets en surplus. Les récompenses d'équipement vérifient désormais l'espace disponible.
- Correction d'un problème affichant Compatibilité des armes sur des objets non liés aux armes.
- En partie
- Amélioration de la lisibilité de l'indication de réanimation.
- Certains marqueurs disparaissent en visant.
- Objets
- L'exfiltration avec un fragment temporel donne des récompenses variables selon le niveau saisonnier.
- Lobby
- Un avertissement apparaît si vous avez des objets en surplus.
- Ajout d'un raccourci i ou start pour ouvrir l'équipement.
- Ajout d'un raccourci tab ou options en préparation de mission.
- Amélioration de l'avertissement d'équipement manquant pour préciser l'absence de soins ou boucliers.
- Correction d'un problème d'affichage des objets lors du choix des régions.
- Système de ping
- Les icônes pingées s'affichent désormais plus fiablement.
- Passe de récompenses
- Les bons premium n'apparaissent plus dans l'inventaire.
- Rapport de mission
- Correction d'un écran vide lors de la montée de niveau.
- Social
- Ajout d'un onglet Classé pour comparer vos performances.
- Boutique
- Correction de la rareté des skins Luxe Palace, Overdrive-TSL et Cyber Red.
- Coffre
- Augmentation de la taille des piles pour consommables, munitions, matériaux et grenades.
- Ajout de filtres pour clés et sacs.
- Chat vocal
- Ajout du Push-To-Talk pour les consoles en mission.
- Ajout d'un mode Appui permettant d'ouvrir le micro jusqu'à réactivation.
- Correction de divers problèmes audio.
- Personnalisation d'armes
- Optimisation du placement des stickers et porte-bonheurs.
Stabilité
- Ajout de AMD Anti-Lag 2 dans les paramètres vidéo.
Armes et équipement
- Caisse de munitions
- Correction d'un problème empêchant l'interaction près des murs.
- Cardio Kick
- Correction de l'affichage double de l'icône de statut.
- Mine Claymore
- Correction empêchant les dégâts de zone.
- Couteau
- Les cosmétiques ne se déséquipent plus après un échec d'exfiltration.
- V75 Scar
- Correction d'un problème de ricochet sur tourelles.
- Fusil WSTR
- Réduction du recul vers la gauche.
- Augmentation du temps de préparation avant interruption.
- Rééquilibrage de la chute de dégâts.
- Réduction de l'assistance à la visée.
- Misriah 2442
- Réduction du recul vers la gauche.
- Longshot
- Correction du compteur du mod doré.
Mods
- Le glisser-déposer permet de retirer des mods.
- Déplacer un mod vers le sac ou le coffre le détache désormais de l'arme.
- Puces
- Endless Runner
- Correction d'un problème de texte.
- Optiques
- Thermiques
- Correction de la détection des ennemis invisibles.
- Générateurs
- Correction d'un affichage incorrect du temps de charge.
- Chargeurs
- Correction du bonus de réduction de poids de Cloudfeather Chamber.
- Canons
- Silencieux
- Suppression des effets visuels perturbant les ennemis touchés.
- NOTE DES DÉVELOPPEURS : Ces effets nuisaient à la lisibilité du gameplay.
Zones
- Archives Cryo
- Ajout de la zone. Bonne chance.
Audio
- Les animations d'apparition UESC jouent désormais tous les sons associés.
- Réduction de la distance d'audition des combats des autres joueurs.
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