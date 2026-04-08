Marathon : MàJ 1.0.5.3 du 7 avril, changement sur les couteaux et autres détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 avril 2026 à 11h07
Une petite mise à jour a été publiée ce 7 avril dans la soirée sur Marathon, laquelle devrait néanmoins avoir un gros impact, puisqu'elle vise à rééquilibrer le gameplay.
Marathon : MàJ 1.0.5.3 du 7 avril, changement sur les couteaux et autres détails
Disponible depuis un peu plus d'un mois, Marathon va tenter de fidéliser ses joueurs, notamment en proposant un gameplay équilibré, sans qu'une arme ou une mécanique ne sorte du lot. C'est dans ce sens que le correctif du 7 avril vient nerf les couteaux et la Bulle protectrice. Mais pour tout savoir, vous pouvez consulter le patch notes de la mise à jour 1.0.5.3 de Marathon.

Patch Marathon du 7 avril

Combat

Couteau

  • Réduction de la portée de mêlée maximale d'environ 10 % et de l'angle de ciblage d'environ 20 %.

Bulle protectrice

  • Augmentation du niveau de rareté, qui passe de luxe (bleu) à supérieur (violet).
  • Réduction des PV de la bulle de 33 %.
  • Suppression de la vulnérabilité aux dégâts des armes volt.
  • Augmentation de la résistance aux dégâts de l'UESC de 17 %.

Coureurs

Statistiques

  • Dégâts de mêlée
    • Réduction des dégâts bonus fournis par la statistique de dégâts de mêlée ; le maximum de 100 % passe à un maximum de 50 % face aux Coureurs ennemis. Les dégâts face aux cibles autres que les Coureurs restent inchangés.
    • NOTE DES DÉVELOPPEURS : La mêlée dans Marathon est prévue pour être une méthode risquée mais puissante, pour faire le poids face aux armes de combat rapproché comme les fusils à pompe et les pistolets-mitrailleurs. Cependant, le seuil à atteindre pour effectuer un frag de mêlée rapide apparait trop tôt dans la progression de la statistique de dégâts de mêlée, ce qui veut dire qu'il n'est pas requis d'investir davantage dans son équipement pour un résultat efficace au maximum. Nous ne voulons pas compromettre la puissance de l'attaque de mêlée, mais nous pensons que, pour obtenir le meilleur résultat, vous devez faire un choix d'équipement pertinent et progresser avec vos améliorations. Notre objectif avec ce changement, et pour les changements de la portée de mêlée au couteau mentionnés ci-dessus, est que le couteau reste une option puissante pour vous aider, mais que pour être plus efficace, vous devez vous investir aussi bien en course qu'en dehors.
  • Voleur
    • Correction de plusieurs techniques d'exploitation avec l'annulation du mouvement de glissade lié au grappin.

Coffre et Armurerie

  • Correction d'un problème où le Coffre et l'Armurerie pouvaient parfois apparaître vides.
  • Correction d'un problème où les réactualisations d'objets de l'Armurerie et les objets gratuits quotidiens n'apparaissaient pas systématiquement.

Contrats

Traxus

  • Suppression de la condition « en une seule course » du contrat Investissement rentable [4/5] de Traxus.

Zones

Archive Cryo

  • Correction d'un problème qui réinitialisait le compte à rebours d'une exfiltration si le premier membre d'équipe à être entré dans le cercle en ressortait, et ce même si les autres membre d'équipe restaient à l'intérieur.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Marathon : Bungie dévoile Vault Breaker, une expérience purement PvE à découvrir dès juillet
Marathon 24 juin 2026

Marathon : Bungie dévoile Vault Breaker, une expérience purement PvE à découvrir dès juillet

Bungie s'apprête à bouleverser la formule de Marathon avec Vault Breaker, un mode entièrement PvE prévu pour le 21 juillet. Conçu pour les joueurs solo et les escouades restreintes, cet ajout expérimental promet d'explorer les environnements complexes du jeu sans subir la pression constante des affrontements entre joueurs.
Les joueurs de Marathon accusent Bungie de saboter le jeu
Marathon 19 juin 2026

Les joueurs de Marathon accusent Bungie de saboter le jeu

Le lancement de la saison 2 de Marathon tourne à la confrontation. Face à une progression ralentie et un grind intensifié, la communauté accuse Bungie de saboter son propre jeu. Alors que Destiny 2 tire sa révérence, le studio américain n'a pourtant pas le droit à l'erreur.
Marathon connaît un regain d'intérêt grâce à son événement free-to-play
Marathon 04 juin 2026

Marathon connaît un regain d'intérêt grâce à son événement free-to-play

Pendant le State of Play, les équipes de Bungie ont annoncé que Marathon serait jouable gratuitement pour une durée limitée. Cette période de test a eu un effet visible sur la fréquentation du jeu, mais il reste insuffisant.

commentaire (0)