Marathon : MàJ 1.0.5.3 du 7 avril, changement sur les couteaux et autres détails

Une petite mise à jour a été publiée ce 7 avril dans la soirée sur Marathon, laquelle devrait néanmoins avoir un gros impact, puisqu'elle vise à rééquilibrer le gameplay.
Disponible depuis un peu plus d'un mois, Marathon
va tenter de fidéliser ses joueurs, notamment en proposant un gameplay équilibré, sans qu'une arme ou une mécanique ne sorte du lot. C'est dans ce sens que le correctif du 7 avril vient nerf les couteaux et la Bulle protectrice
. Mais pour tout savoir, vous pouvez consulter le patch notes de la mise à jour 1.0.5.3 de Marathon
.
Patch Marathon du 7 avril
Combat
Couteau
- Réduction de la portée de mêlée maximale d'environ 10 % et de l'angle de ciblage d'environ 20 %.
Bulle protectrice
- Augmentation du niveau de rareté, qui passe de luxe (bleu) à supérieur (violet).
- Réduction des PV de la bulle de 33 %.
- Suppression de la vulnérabilité aux dégâts des armes volt.
- Augmentation de la résistance aux dégâts de l'UESC de 17 %.
Coureurs
Statistiques
- Dégâts de mêlée
- Réduction des dégâts bonus fournis par la statistique de dégâts de mêlée ; le maximum de 100 % passe à un maximum de 50 % face aux Coureurs ennemis. Les dégâts face aux cibles autres que les Coureurs restent inchangés.
- NOTE DES DÉVELOPPEURS : La mêlée dans Marathon est prévue pour être une méthode risquée mais puissante, pour faire le poids face aux armes de combat rapproché comme les fusils à pompe et les pistolets-mitrailleurs. Cependant, le seuil à atteindre pour effectuer un frag de mêlée rapide apparait trop tôt dans la progression de la statistique de dégâts de mêlée, ce qui veut dire qu'il n'est pas requis d'investir davantage dans son équipement pour un résultat efficace au maximum. Nous ne voulons pas compromettre la puissance de l'attaque de mêlée, mais nous pensons que, pour obtenir le meilleur résultat, vous devez faire un choix d'équipement pertinent et progresser avec vos améliorations. Notre objectif avec ce changement, et pour les changements de la portée de mêlée au couteau mentionnés ci-dessus, est que le couteau reste une option puissante pour vous aider, mais que pour être plus efficace, vous devez vous investir aussi bien en course qu'en dehors.
- Voleur
- Correction de plusieurs techniques d'exploitation avec l'annulation du mouvement de glissade lié au grappin.
Coffre et Armurerie
- Correction d'un problème où le Coffre et l'Armurerie pouvaient parfois apparaître vides.
- Correction d'un problème où les réactualisations d'objets de l'Armurerie et les objets gratuits quotidiens n'apparaissaient pas systématiquement.
Contrats
Traxus
- Suppression de la condition « en une seule course » du contrat Investissement rentable [4/5] de Traxus.
Zones
Archive Cryo
- Correction d'un problème qui réinitialisait le compte à rebours d'une exfiltration si le premier membre d'équipe à être entré dans le cercle en ressortait, et ce même si les autres membre d'équipe restaient à l'intérieur.
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