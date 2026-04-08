Marathon : MàJ 1.0.5.3 du 7 avril, changement sur les couteaux et autres détails



le 08 avril 2026 à 11h07 Publié par Corentin Rimbert le 08 avril 2026 à 11h07

Une petite mise à jour a été publiée ce 7 avril dans la soirée sur Marathon, laquelle devrait néanmoins avoir un gros impact, puisqu'elle vise à rééquilibrer le gameplay.