Marathon : Des nouvelles rassurantes et de nouveaux personnages annoncés

Après plusieurs mois de silence, Marathon se dévoile un peu plus dans une nouvelle vidéo où son directeur détaille certaines de ses caractéristiques.
Présenté pour la première fois en mai 2023, Marathon
a surpris la communauté avec sa direction artistique hors du commun et son gameplay orienté Extraction Shooter. Si le nouveau projet des créateurs de Halo et de Destiny
est très attendu, il est resté relativement discret
depuis cette annonce. Le changement de directeur lors de l'été 2023 et les vagues de licenciements ayant frappé les studios Bungie ont alors laissé supposer que le projet était à l'arrêt. Mais une vidéo mise en ligne le 28 octobre 2024 sur la chaine YouTube de Marathon vient démentir ces rumeurs.
Marathon toujours sur les rails, avec de nouveaux personnages
Dans cette vidéo Developer Update, Joe Ziegler (le nouveau directeur du jeu) prend la parole et rassure les fans. Le projet Marathon est toujours en développement. Si des changements importants ont été apportés, Joe Ziegler insiste sur le fait que le titre proposera bien une expérience de survie dans un monde hostile
. Le gameplay est toujours orienté PvPvE et inclut de nombreuses quêtes à accomplir et des butins à récupérer pour augmenter son Coureur, c'est-à-dire son personnage.
Les Coureurs sont d'ailleurs un élément clé dans cette vidéo de mise à jour. En effet, le directeur du projet a révélé que de nouveaux Coureurs avaient été créés.
Chacun de ces personnages cybernétiques possède des capacités spécifiques et des éléments personnalisables au gré des missions et des parties. Si certains d'entre eux étaient déjà connus comme Thief, de nouveaux concept arts ont été dévoilés dans la vidéo, dont un présentant le coureur prénommé Stealth
. Cependant, il y a fort à parier que d'autres héros viendront s'ajouter à la liste.
Cependant, cette mise à jour n'apporte pas de détails supplémentaires sur l'univers du titre ou son histoire
. Joe Ziegler a expliqué que plusieurs points étaient encore à un stade précoce de développement. Mais il se veut rassurant et a affirmé que de nouvelles images et informations supplémentaires seront partagées courant 2025
. Il faut donc prendre son mal en patience et tenter de décrypter les mystérieux éléments visuels déjà disponibles avant d'en apprendre plus sur Marathon. Pour rappel, Marathon est un titre prévu sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.
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