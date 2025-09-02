Marathon : Bungie paye les joueurs en cartes cadeaux pour les inciter à participer au prochain playtest

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 septembre 2025 à 16h03
Après un premier test jugé décevant, Bungie prépare une nouvelle phase de playtest pour Marathon, son extraction shooter multijoueur. Cette fois, les joueurs sélectionnés pourront recevoir jusqu'à 500 $ en cartes cadeaux en échange de leur participation.
Marathon : Bungie paye les joueurs en cartes cadeaux pour les inciter à participer au prochain playtest
Prévu initialement pour septembre 2025, Marathon a déjà connu un report à une date indéterminée après des retours peu enthousiastes lors de ses premiers essais. Bungie veut désormais redresser la barre et peaufiner son projet grâce à un playtest de grande ampleur, en offrant une compensation financière aux participants les plus assidus.

Un playtest fermé de 30 jours

Selon un email partagé par The Game Post, Bungie a invité une sélection de joueurs à un test qui se déroulera du 8 septembre au 7 octobre 2025. Le programme prévoit des sessions :
  • En semaine : entre 15h et 19h (heure du Pacifique).
  • Le week-end : entre 14h et 20h (heure du Pacifique).
Les participants n'auront besoin de jouer qu'une heure par jour pour que leur temps de jeu soit validé. Un bon système pour tenter d'obtenir le plus de retours possible.

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Jusqu'à 500 $ en cartes cadeaux

La récompense annoncée est claire, jouer au moins une heure chaque jour, pendant les 30 jours de l'étude, permettra de recevoir une carte cadeau d'une valeur de 500 $. Cependant, même en cas d'absence, Bungie prévoit un système proportionnel. Par exemple, un joueur qui participerait 29 jours sur 30 recevra environ 96 % de la somme promise, soit un peu moins de 480 $. De quoi motiver les utilisateurs à lancer Marathon...

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Une relance après des débuts compliqués

Le premier playtest de Marathon avait entraîné des retours mitigés, et plusieurs critiques avaient pointé du doigt un manque de personnalité, au point de provoquer le report du jeu. Bungie semble déterminé à corriger le tir, en multipliant les retours d'expérience et en incitant les joueurs à participer activement. Le studio rappelle également que malgré les doutes, PlayStation a confirmé que Marathon est toujours en développement et ne sera pas abandonné, contrairement au récent échec de Concord.

Miniature vidéo

Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée, mais Marathon devrait, normalement, sortir au début de l'année 2026, alors qu'il était initialement prévu pour débarquer le 23 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Génie (invité) Le 02/09/2025 à 16:11

Pour une fois, ce ne sont pas les joueurs les pigeons