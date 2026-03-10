Marathon : Bungie jure de ne pas répéter l'erreur fatale de Destiny 2

Bungie avait « 5 ou 6 jeux » en développement, avant le rachat par Sony

Avant son rachat par Sony pour plus de trois milliards de dollars, le studio Bungie développait secrètement une demi-douzaine de jeux. Selon de récentes révélations, la quasi-totalité de ces projets a été annulée, laissant les créateurs de Destiny dans une situation particulièrement précaire.