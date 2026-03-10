Marathon : Bungie jure de ne pas répéter l'erreur fatale de Destiny 2

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 mars 2026 à 16h30
Bungie a retenu la leçon. Contrairement à Destiny 2, le jeu de tir multijoueur Marathon adoptera une approche cumulative où aucune quête narrative ne sera supprimée au fil du temps. Les joueurs pourront ainsi découvrir l'histoire de la colonie de Tau Ceti IV à leur propre rythme.
Marathon : Bungie jure de ne pas répéter l'erreur fatale de Destiny 2
Bungie semble avoir écouté les critiques de sa communauté. Alors que Marathon vient de sortir, l'équipe de développement a tenu à clarifier un point crucial concernant la gestion du contenu sur le long terme. Les joueurs traumatisés par la disparition de pans entiers de l'histoire dans Destiny 2 peuvent souffler, cette erreur ne sera pas reproduite.

Une expérience pensée pour durer

Dans une récente entrevue accordée à Space, la directrice créative Julia Nardin a détaillé la philosophie du studio pour ce nouveau projet. L'objectif est de faire de Marathon une expérience purement cumulative, où chaque nouvelle mise à jour viendra s'ajouter à la fondation initiale sans jamais remplacer ou effacer ce qui a été construit auparavant.
Nous voulons que Marathon soit une expérience cumulative, dans le sens où tous les contrats prioritaires et le contenu narratif ont vocation à être permanents. Peu importe quand vous rejoignez le jeu, vous pourrez toujours jouer aux suites de quêtes établies et remplir votre Codex avec des succès et des collections qui vous permettront de découvrir des couches supplémentaires de cet univers. 
Cette annonce résonne particulièrement fort auprès des amateurs des productions Bungie. En effet, l'un des reproches majeurs formulés à l'encontre de Destiny 2 concerne son fameux coffre de contenu, qui a englouti des années de développement et de narration. Aujourd'hui, un nouveau venu sur Destiny 2 se retrouve face à un mur d'incompréhension, contraint de visionner des heures de vidéos sur internet pour saisir les enjeux de l'univers. Marathon évitera cet écueil en garantissant un accès perpétuel à ses intrigues.

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La narration au cœur de l'extraction

Si le genre du jeu de tir d'extraction n'est pas traditionnellement reconnu pour sa profondeur scénaristique, Bungie compte bien y insuffler son savoir-faire historique. L'équipe a de grandes ambitions narratives pour ce titre qui puise ses racines dans la trilogie originale des années 1990.
Une grande partie de la narration passe par le butin lui-même. Il y a des fichiers textuels et des journaux audio que vous pouvez collecter, qui vous aideront à reconstituer ce qui s'est passé sur Tau Ceti IV.
En plus de la collecte d'indices, les joueurs sont guidés par des contrats émis par différentes factions. Ces missions permettent d'explorer chaque recoin des cartes tout en tissant des liens avec l'univers de la franchise originale. Bungie promet d'ajouter du contenu à un rythme soutenable, en fonction des retours de la communauté, tout en sachant précisément quelle direction prendre pour la suite des événements. 

Miniature vidéo

En attendant de voir ce qui nous est réservé, rappelons que Marathon est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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