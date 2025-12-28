Le changement visuel de Marathon risque de lui faire perdre son identité

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 28 décembre 2025 à 10h45
Bungie a dévoilé la nouvelle identité visuelle de Marathon, son prochain extraction shooter prévu pour 2026. Si le studio promet plus de détails et d'effets de lumière, cette refonte radicale ne fait pas l'unanimité. Entre polissage technique et perte d'âme artistique, la communauté se déchire.
Le changement visuel de Marathon risque de lui faire perdre son identité
Bungie a récemment levé le voile sur la nouvelle mouture de Marathon, confirmant une fenêtre de sortie pour mars 2026. Au-delà des ajustements de gameplay attendus pour cet extraction shooter très surveillé, c'est surtout l'évolution graphique qui attire l'attention. Le titre semble avoir subi une transformation majeure par rapport à son alpha technique de 2025. Si cette refonte visuelle témoigne d'un travail acharné de la part des développeurs de Halo et Destiny, elle soulève une question fondamentale : le jeu a-t-il sacrifié son identité artistique sur l'autel du réalisme ?

Une métamorphose visuelle qui ne passe pas inaperçue

Le studio n'a pas cherché à cacher les changements. Au contraire, Bungie a diffusé une vidéo comparative mettant en lumière l'évolution du titre au cours des six derniers mois. Le changement le plus flagrant réside dans l'éclairage global. L'ambiance froide et clinique des débuts laisse place à des teintes beaucoup plus chaudes et des ombres dramatiques, apportant une profondeur visuelle indéniable. Pour beaucoup, cela ressemble enfin au niveau de finition que l'on est en droit d'attendre d'une production AAA passant de l'état d'alpha à celui de produit fini.

Cette montée en gamme a immédiatement séduit une partie de la communauté et des créateurs de contenu habitués aux productions du studio. L'enthousiasme est palpable chez certains streamers qui voient là la concrétisation des promesses techniques de Bungie.
Question sérieuse, comment cela a-t-il pu changer en seulement quelques mois ? C'est magnifique. C'est exactement ce qu'il fallait. Injectez-moi ça directement dans les veines.
Les joueurs potentiels semblent également rassurés de voir que les images brutes de l'alpha, qui avaient suscité des inquiétudes, n'étaient effectivement que des travaux en cours. La promesse d'un jeu visuellement abouti semble tenue pour cette frange du public.


La perte d'une identité artistique unique ?

Cependant, ce virage vers un réalisme plus conventionnel ne fait pas que des heureux. L'un des arguments de vente initiaux de Marathon reposait sur son style "Graphic Realism", qui mise sur des textures réalistes couplées à un design graphique ultra-moderne, presque clinique. L'alpha, bien que techniquement brute, proposait des contrastes saisissants avec des roses hyper-saturés et des jaunes néon tranchant sur des bleus acier froids.

Pour les détracteurs de la nouvelle version, le passage à un éclairage plus chaud et standardisé donne au jeu des allures de simple démo technique sous Unreal Engine 5, le privant de son âme.
Ils ont remplacé l'art environnemental minimaliste et l'utilisation délibérée de la couleur par des ombres génériques, mais pourquoiiii ? C'est passé d'un look unique à quelque chose qui ressemble à une parodie de blockbuster générique.
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Un départ qui sème le doute

Cette controverse intervient dans un contexte particulier pour le studio. Joseph Cross, directeur artistique senior qui a joué un rôle central dans la définition du langage visuel si particulier de Marathon, a quitté Bungie quelques mois seulement avant cette nouvelle présentation. Bien qu'il se soit dit fier du travail accompli, son départ laisse planer une incertitude sur la capacité du titre à conserver sa direction artistique singulière jusqu'à la sortie finale.

Bungie tente ici un équilibre difficile : satisfaire les joueurs réclamant un rendu plus « réaliste » et « sale », tout en essayant de ne pas diluer ce qui rendait le projet visuellement unique.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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