Manor Lords signe son plus gros patch en neuf mois mais divise sa communauté

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 octobre 2025 à 15h41
Après un long silence, Manor Lords revient avec une mise à jour expérimentale massive. Châteaux de pierre, nouvelles ressources et système de progression repensé sont au programme, mais l'attente a terni la relation avec les joueurs.
Manor Lords signe son plus gros patch en neuf mois mais divise sa communauté
Attendu comme l'un des jeux de stratégie les plus prometteurs de ces dernières années, Manor Lords continue d'évoluer en accès anticipé. Mais après neuf mois sans patch majeur, la patience des joueurs s'est effritée, au point de faire chuter la note récente du jeu sur Steam de « très positive » à « moyenne ». Avec cette nouvelle bêta expérimentale, le créateur Slavic Magic tente de renouer le dialogue avec sa communauté en proposant un contenu colossal.

Un patch monumental pour relancer l'intérêt

Cette mise à jour n'est pas une simple retouche, elle bouleverse tout simplement une grande partie des mécaniques existantes. Parmi les ajouts les plus notables, on retrouve les châteaux en pierre, qui permettent désormais de bâtir de véritables fortifications, avec un système plus fin de gestion des murs, des portes et du positionnement des unités. Les cartes profitent aussi de nouvelles variantes environnementales, influençant directement certains bâtiments comme les enclos à cochons plus efficaces en zone boisée.


Côté contenu, les joueurs découvrent de nouveaux métiers et bâtiments comme la carrière, le four à chaux ou encore le tailleur de pierre, chacun associé à des ressources inédites (pierre brute, mortier, pierre taillée). L'agriculture gagne en diversité avec la séparation des légumes (choux, carottes, betteraves) et des viandes (mouton, chèvre, porc, bœuf, volaille, gibier).

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Une progression repensée

La progression adopte une approche plus « thématique », rendant les choix stratégiques plus nuancés. Les IA bénéficient d'améliorations notables, en particulier dans la construction et la gestion de leurs villages, qui apparaissent désormais plus crédibles et vivants. Deux nouveaux modes sont également disponibles, le Duel contre l'IA améliorée et Fractured Realm, un affrontement libre à quatre seigneurs.

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Un mea culpa du créateur

Face aux critiques sur la lenteur du développement et l'absence de communication, Greg Styczeń a tenu à s'exprimer en toute transparence.
Désolé d'avoir mis autant de temps cette fois-ci. Je réfléchis à ce qui n'a pas fonctionné afin de m'assurer que cela ne se reproduise plus. Je me suis concentré sur l'élargissement de l'équipe de développeurs et j'ai abordé beaucoup trop de problèmes à la fois.
Dans son message, il reconnaît avoir voulu en faire trop en même temps, notamment en intégrant de nouveaux développeurs au code hérité de son travail en solo. Il promet désormais des mises à jour plus petites mais plus régulières afin d'éviter un tel creux à l'avenir.

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Si la richesse du patch impressionne, elle s'accompagne d'un inconvénient majeur, les anciennes sauvegardes ne sont plus compatibles. Un choix qui risque d'en frustrer plus d'un, même si c'est souvent inévitable lorsqu'un jeu encore en accès anticipé connaît un tel bouleversement.

Entre optimisations, équilibrages et dizaines de petites améliorations, le contenu est massif. Mais reste à voir si cela suffira à regagner la confiance d'une communauté échaudée par des mois de silence. Tout cela est déjà disponible sur la branche bêta, et arrivera d'ici peu de manière officielle. Le patch notes est à retrouver sur Steam.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (3)

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mikanette (invité) Le 06/11/2025 à 02:38

bonjour je ne comprend pas pourquoi mais je n'ai pas la maj sur le jeux je n'ai pas les nouveau motifs des onglets et je n'ai pas les nouveaux arbres de telent etc mise a part le manoir mais je croi que cetait deja le cas donc j'ai acheté le jeux 2 fois une fois sur xbox game pass et une fois sur steam jer souhaiterais comprendre pourquoi je n'ai pas les maj et surtout pourquoi je n'ai pas les même interfaces etc que des videos youtube

Avatar Corentin
Corentin Le 15/10/2025 à 16:48

Bonjour. Nous n'avons pas de date, mais comme elle est entrée en bêta au début du mois, nous devrions l'avoir sur la branche officielle au plus tard en novembre, si tout se passe bien. Mais elle peut très bien arriver dans 3 jours, tout dépend de la volonté du développeur

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Sergio (invité) Le 15/10/2025 à 15:31

Bonjour,

Peut-on avoir une date à laquelle le patch et les nouvelles ameioration seront disponibles.

Merci en attente d'une réponse