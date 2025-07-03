Manor Lords : Une mise à jour majeure va bientôt bouleverser le gameplay

Les développeurs de Manor Lords ont expliqué pourquoi l'ajout de contenu majeur est si long, tout en dévoilant un aperçu des prochains changements, qui bouleverseront le gameplay.
Les joueurs de Manor Lords
, l'un des titres stratégiques les plus populaires en accès anticipé, attendent depuis près de six mois une nouvelle mise à jour majeure, bien que certains ajouts aient été faits au printemps.
Mais cette longue pause avait une raison bien précise : le studio Slavic Magic est en train de complètement réinventer certains systèmes clés du jeu
. Dans un récent communiqué sur Steam
, Greg Styczeń (alias Slavic Magic) explique en détail les changements importants qui arrivent prochainement, promettant que cette attente sera largement récompensée.
Pourquoi cette mise à jour a-t-elle mis si longtemps à arriver ?
Jusqu'ici, Manor Lords
était mis à jour assez régulièrement, proposant des améliorations progressives, comme l'ajout de nouvelles cartes en début d'année, de ponts constructibles ou encore la pêche. Mais l'attente peut paraître longue pour certains.
C'est parce que, la prochaine mise à jour bouleverse beaucoup de mécanismes fondamentaux simultanément
. Greg Styczeń justifie cette pause prolongée par la complexité de ces transformations :
Nous refondons en profondeur plusieurs systèmes à la fois. Ce n'est pas simplement l'ajout d'une ou deux fonctionnalités. Il s'agit d'une révision complète de la façon dont fonctionnent les bâtiments, les chaînes de production et les interactions environnementales. Cette ampleur nous empêche de publier des mises à jour mineures en parallèle, car cela risquerait de perturber fortement les éléments en cours de développement.
Un tout nouveau système d'Affinité pour une gestion stratégique approfondie
Au cœur de cette refonte se trouve le système d'Affinité.
Désormais, les bâtiments de Manor Lords seront étroitement liés à leur environnement, bénéficiant ou souffrant de leur proximité avec certaines ressources naturelles ou d'autres constructions. Concrètement, cinq types d'environnements (Prairie, Forêt, Terres agricoles, Rural, Urbain) influenceront le rendement des bâtiments. Par exemple :
- Les ruchers profiteront d'une forte affinité avec les forêts.
- Les vergers verront leur productivité boostée grâce aux prairies et aux ruchers voisins.
Cette mécanique aura aussi un impact sur la manière dont les joueurs gèrent leurs ressources naturelles. Comme l'indique Greg Styczeń : « Si vous abattez massivement les forêts, votre affinité forestière diminuera, affectant directement les industries qui en dépendent. Il faudra donc gérer avec précaution vos ressources pour maximiser les bénéfices environnementaux.
»
Une carte inédite : « Divided »
Les développeurs profiteront de cette mise à jour majeure pour introduire une nouvelle carte appelée « Divided »
, caractérisée par une chaîne de montagnes divisant la région en deux parties distinctes. Cette configuration offrira de nouvelles opportunités stratégiques, obligeant les joueurs à adapter leurs stratégies de développement urbain et économique à ce relief particulier.
D'autres nouveautés très attendues
La mise à jour apportera également :
- Des fortifications transparentes (expérimental), facilitant la gestion des batailles et la défense des territoires.
- Une refonte graphique des cartes de bâtiments et des cartes de développement, rendant l'expérience utilisateur plus intuitive et agréable visuellement.
Greg Styczeń assure que cette mise à jour sera une étape clé pour le futur de Manor Lords
, promettant qu'une fois lancée, le rythme des prochaines mises à jour sera plus rapide.
Dès que cette mise à jour sera disponible, nous pourrons passer à des mises à jour plus petites, mais plus fréquentes. Nous avons maintenant une équipe plus grande, ce qui rendra possible un rythme de développement plus dynamique à l'avenir.
Avec plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus en un an
, Manor Lords a prouvé qu'il pouvait attirer une large communauté de joueurs passionnés. Ce nouveau tournant stratégique dans le développement devrait ravir les fans en apportant plus de profondeur et de possibilités à ce jeu de gestion médiévale.
Les joueurs devront encore patienter un peu, mais cette mise à jour s'annonce comme une étape cruciale qui devrait largement récompenser leur patience. Idéal pour (re)lancer une partie. D'ailleurs, vous pouvez l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de 18,7 € au lieu de 40 €, soit 53 % de réduction.
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