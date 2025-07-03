Manor Lords : Une mise à jour majeure va bientôt bouleverser le gameplay

Manor Lords s'offre une mise à jour colossale avec de nouvelles cartes et un système de siège inédit

La cinquième mise à jour majeure de Manor Lords est enfin disponible sur la branche principale. Au programme : une refonte complète des châteaux, de nouvelles cartes, un système alimentaire complexifié et des mécaniques de maintenance cruciales. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce patch qui transforme l'expérience.