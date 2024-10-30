Manor Lords va recevoir de nouvelles cartes, la première est révélée

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2024 à 12h28
Le développeur du city builder a dévoilé une information importante sur son avenir : de nouvelles cartes seront introduites dans Manor Lords.
Manor Lords va recevoir de nouvelles cartes, la première est révélée
Disponible depuis le mois d'avril en accès anticipé, Manor Lords a déjà accueilli certaines fonctionnalités importantes, permettant de le faire évoluer positivement. Mais c'est loin d'être fini, et du contenu de taille sera encore implanté ces prochains mois, pour parfaire l'expérience. C'est d'ailleurs ce contenu qui a été évoqué par Greg Styczeń, développeur principal

Manor Lords aura le droit à de nouvelles cartes

Les amateurs de Manor Lords auront bientôt de quoi se réjouir. Greg Styczeń, a récemment confirmé l'arrivée prochaine de nouvelles cartes pour le city-builder médiéval. Une première image révèle un décor alpin enneigé, inspiré de Lauterbrunnen en Suisse, où un village pittoresque est niché au pied de majestueuses montagnes. Bien que cette région offre de nouvelles perspectives visuelles, Greg Styczeń précise que le thème européen restera le cadre exclusif des cartes du jeu de base.
En réponse à la demande de certains joueurs désireux de découvrir des régions en dehors des zones germaniques et d'Europe centrale, le développeur explique que cela pourrait être envisagé « pour des expansions futures », mais pas dans le contenu de base du jeu. Il faudra donc attendre plusieurs années pour voir un paysage différent, de type méditerranéen par exemple.

Nous ne savons pas quand la première nouvelle carte de Manor Lords sera introduite, mais le développeur rappelle également qu'il travaille sur l'économie du jeu, à la suite d'une forte demande de la communauté. Le tout est de rendre ce système moins frustrant, tout en ajoutant la compatibilité avec les tavernes et les puits, améliorant ainsi l'expérience de gestion urbaine.
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Plus d'informations seront communiquées par Slavic Magic ces prochaines semaines. Pour rappel, la dernière mise à jour a ajouté la pêche et l'exploitation du bétail. Si vous débutez l'aventure, n'hésitez pas à consulter nos guides, tels que comment éteindre les incendies ou encore comment augmenter la fertilisation des champs. Vous pouvez l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de 18,7 € au lieu de 40 €, soit 53 % de réduction.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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