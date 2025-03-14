Manor Lords révolutionne son gameplay : châteaux modulaires et carte inédite au programme

Manor Lords fait peau neuve avec une refonte profonde du système de progression, des châteaux en pierre personnalisables et la carte inédite Devil's Hill, lieu stratégique majeur.
Devil's Hill : un terrain stratégique inédit
Le développeur de Manor Lords vient de dévoiler Devil's Hill, une nouvelle carte jouable offrant un terrain idéal pour les affrontements épiques. Pensée spécifiquement comme un lieu stratégique, cette colline centrale sera une zone privilégiée pour ériger de puissants châteaux-forts ou lancer des batailles décisives. Ce terrain unique promet ainsi d'apporter un dynamisme inédit à la partie militaire du jeu.
Des châteaux de pierre entièrement modulaires
La plus grosse nouveauté concerne l'amélioration majeure du système de construction des châteaux. Désormais, chaque élément du château est entièrement modulaire, permettant aux joueurs de personnaliser précisément chaque section de leurs fortifications.
Un système de modules plus flexible
L'équipe a supprimé les anciennes contraintes liées à la distance entre modules, remplaçant ce système par un calcul de la zone de la cour intérieure (bailey area). Cette évolution libère ainsi les joueurs, qui pourront ériger des structures beaucoup plus créatives et réalistes sans limitations artificielles.
Personnalisation poussée des fortifications
Les joueurs peuvent également améliorer individuellement chaque muraille et module, en ajoutant librement des plateformes dotées de créneaux. Cette innovation rend chaque château potentiellement unique, renforçant l'immersion et les possibilités tactiques.
La progression du joueur repensée
Le studio ne s'arrête pas aux simples fortifications et repense actuellement en profondeur l'arbre de progression du jeu, cherchant à concilier historicité, réalisme et jouabilité. Le défi est complexe, car il nécessite un subtil équilibre entre réalisme historique et plaisir ludique.
Un équilibre difficile à trouver
Les développeurs expliquent que le défi majeur consiste à satisfaire à la fois les amateurs de réalisme historique et ceux qui privilégient le gameplay pur. Certains concepts jugés trop fantaisistes sont rejetés par les historiens, tandis que d'autres, très réalistes, peuvent nuire à l'expérience de jeu. Actuellement, le studio poursuit activement ses recherches, mais indique que la refonte avance positivement.
Des nouvelles à venir sur l'IA
Dans sa prochaine communication, Manor Lords abordera également des nouveautés prometteuses concernant les villes contrôlées par l'IA. Un sujet attendu par la communauté, qui pourrait encore enrichir l'expérience de jeu en solo.
Vers un équilibre entre réalisme et plaisir
Avec l'arrivée de Devil's Hill, l'évolution majeure du système de construction des châteaux et une révision profonde de la progression, Manor Lords semble déterminé à offrir une expérience stratégique plus profonde, tout en respectant l'histoire médiévale. Les prochaines annonces concernant l'IA et la gestion des villes seront cruciales pour déterminer si le jeu réussira son pari de séduire autant les passionnés d'Histoire que les fans de stratégie ludique.
commentaire (0)