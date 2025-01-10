Manor Lords déploie sa nouvelle mise à jour, avec deux cartes et des ponts

Ce 10 janvier, une mise à jour très importante a été implantée pour les joueurs de Manor Lords, ajoutant du contenu et de nombreuses améliorations.
Quelques mois après sa sortie, Manor Lords
connaît une étape importante pour son évolution. Une mise à jour majeure qui vient ajouter du contenu de qualité et qui va changer l'expérience du city builder médiéval
e.
Deux cartes et des ponts pour Manor Lords
Après quelques semaines de tests, la version 0.8.024 de Manor Lords, qui est la quatrième mise à jour de contenu depuis sa sortie en avril 2024
, mais l'une des plus importantes est disponible pour toutes et tous.
Nous retrouvons donc deux nouvelles cartes, que les joueurs pourront sélectionner en lançant une nouvelle partie de Manor Lords
, High Peaks et Winding River. Un système de construction de ponts a également été mis en place
, via l'outil de création de routes. Nous retrouvons aussi les éléments suivants :
- Ajout d'une amélioration de puits en pierre qui fournit plus d'eau (30 parcelles).
- Ajout d'une amélioration de la taverne de niveau 2 et d'un nouveau visuel pour la taverne de niveau 1.
- Un paramètre de surstockage a été ajouté à l'onglet des bâtiments de distribution
En parallèle de nombreux ajustements ont été faits dans les gameplay, pour rendre l'expérience plus équilibrée. Les demandes pour certaines constructions ont augmenté ou diminué, quand la place du marché devrait être plus simple de compréhension. Enfin, les performances devraient être améliorées.
Cette mise à jour est d'ores et déjà disponible et ne pèse pas très lourd, environ 1,5 Go et vous pouvez découvrir tout le patch notes ici
. D'autres mises à jour seront disponibles ces prochains mois, à mesure que Manor Lords évolue.
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