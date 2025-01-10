Manor Lords déploie sa nouvelle mise à jour, avec deux cartes et des ponts

Manor Lords s'étoffe : Bétail, nouvelle carte et bâtiments avancés débarquent

Une nouvelle mise à jour de Manor Lords est disponible en version bêta. Au menu de ce patch massif nous retrouvons de nouvelles ressources alimentaires, des bâtiments avancés et une refonte des saisons. Le développeur Slavic Magic relance la machine avec du contenu inédit qui va ravir les bâtisseurs virtuels.