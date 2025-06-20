Manor Lords bientôt sur consoles ? Une sortie sur PS5 et Xbox évoquée par une fuite

Vous rêviez de bâtir et d'explorer votre cité médiévale confortablement installé devant votre télévision ? C'est peut-être bientôt possible. Le city-builder médiéval Manor Lords, disponible depuis avril 2024 en accès anticipé sur PC, pourrait bien débarquer prochainement sur consoles, selon une information fraîchement repérée en ligne.

Manor Lords listé sur consoles par l'organisme de classification taïwanais

Manor Lords, which was previously confirmed as coming to consoles after Early Access, has been rated for PS5, Xbox Series, PS4, and Xbox One in Taiwan.



Gematsu page: https://t.co/IA78umNnTH pic.twitter.com/ZPjeNMueC7 — Gematsu (@gematsu) June 19, 2025

Ne vous inquiétez pas – nous travaillons dur, l'équipe grandit, et la prochaine mise à jour devient de plus en plus intéressante. Elle a encore besoin de temps, mais nous vous remercions pour votre patience.

Un portage très attendu par la communauté

Un city-builder médiéval unique en son genre

C'est par le biais de l'organisme de classification taïwanais que cette information est apparue (via Gematsu). Le jeu a été classifié suravec une classificationpour « violence, tabac et alcool ». Une date de sortie pour ces consoles est même évoquée pour le, mais évidemment, il s'agit d'un placeholder, puisque aucune sortie n'a eu lieu ce jour, et aucune annonce n'a été faite.Cependant, le développeurn'a communiqué aucune confirmation officielle à ce sujet. La dernière prise de parole du studio remonte à mai 2025, mentionnant uniquement la croissance de l'équipe et promettant un contenu « plus riche » pour les prochains mois :Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, les joueurs expriment déjà leur enthousiasme à l'idée de pouvoir profiter desur consoles. Le jeu est en effet réputé exigeant techniquement sur PC, rendant une version optimisée suretparticulièrement attractive.Actuellement, une version preview deest jouable sur Xbox via ledepuis avril 2024, permettant aux joueurs d'expérimenter les mécanismes et performances du jeu sur console. Toutefois, cette version n'a pas reçu de mise à jour depuis son lancement.Depuis son arrivée en accès anticipé,s'est distingué grâce à des mécaniques complexes et à une immersion particulièrement poussée. Son point fort : la possibilité de passer à tout moment d'une vue aérienne classique à une vue à la troisième personne pour se balader directement dans les rues de sa propre cité.Un concept rare qui a su séduire les joueurs adeptes de jeux de gestion et de stratégie. Si la fuite taïwanaise se confirme, le public console pourrait très vite profiter de cette expérience immersive.Les joueurs PC, qui ont été séduits, attendent, eux, la prochaine mise à jour, qui devrait notamment intégrer un, l'introduction d'uneet une, afin de faciliter la prise en main et le développement de votre cité.