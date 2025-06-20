Manor Lords bientôt sur consoles ? Une sortie sur PS5 et Xbox évoquée par une fuite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 juin 2025 à 15h36
Vous rêviez de bâtir et d'explorer votre cité médiévale confortablement installé devant votre télévision ? C'est peut-être bientôt possible. Le city-builder médiéval Manor Lords, disponible depuis avril 2024 en accès anticipé sur PC, pourrait bien débarquer prochainement sur consoles, selon une information fraîchement repérée en ligne.
Manor Lords bientôt sur consoles ? Une sortie sur PS5 et Xbox évoquée par une fuite

Manor Lords listé sur consoles par l'organisme de classification taïwanais

C'est par le biais de l'organisme de classification taïwanais que cette information est apparue (via Gematsu). Le jeu a été classifié sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One avec une classification PG-15 pour « violence, tabac et alcool ». Une date de sortie pour ces consoles est même évoquée pour le 19 juin, mais évidemment, il s'agit d'un placeholder, puisque aucune sortie n'a eu lieu ce jour, et aucune annonce n'a été faite.
Cependant, le développeur Slavic Magic n'a communiqué aucune confirmation officielle à ce sujet. La dernière prise de parole du studio remonte à mai 2025, mentionnant uniquement la croissance de l'équipe et promettant un contenu « plus riche » pour les prochains mois :
Ne vous inquiétez pas – nous travaillons dur, l'équipe grandit, et la prochaine mise à jour devient de plus en plus intéressante. Elle a encore besoin de temps, mais nous vous remercions pour votre patience.
popularite-augmentation

Un portage très attendu par la communauté

Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, les joueurs expriment déjà leur enthousiasme à l'idée de pouvoir profiter de Manor Lords sur consoles. Le jeu est en effet réputé exigeant techniquement sur PC, rendant une version optimisée sur PS5 et Xbox Series particulièrement attractive.

Actuellement, une version preview de Manor Lords est jouable sur Xbox via le Game Pass depuis avril 2024, permettant aux joueurs d'expérimenter les mécanismes et performances du jeu sur console. Toutefois, cette version n'a pas reçu de mise à jour depuis son lancement.

Un city-builder médiéval unique en son genre

Depuis son arrivée en accès anticipé, Manor Lords s'est distingué grâce à des mécaniques complexes et à une immersion particulièrement poussée. Son point fort : la possibilité de passer à tout moment d'une vue aérienne classique à une vue à la troisième personne pour se balader directement dans les rues de sa propre cité.

manor-lords-preview
Un concept rare qui a su séduire les joueurs adeptes de jeux de gestion et de stratégie. Si la fuite taïwanaise se confirme, le public console pourrait très vite profiter de cette expérience immersive.

Les joueurs PC, qui ont été séduits, attendent, eux, la prochaine mise à jour, qui devrait notamment intégrer un système d'approbation retravaillé, l'introduction d'une ville ennemie contrôlée par l'IA et une refonte du système de progression, afin de faciliter la prise en main et le développement de votre cité.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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