Promise Cinderella : Le tome 2 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 de Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Promise Cinderella, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Promise Cinderella, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 2
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Promise Cinderella, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Dans le tome 2 de Promise Cinderella, nous retrouvons Hayame, qui vit toujours chez Issei, un jeune lycéen, à la suite de sa séparation avec son conjoint. Ce nouveau volume reprend le concept précédemment établi, qui est le véritable fil rouge entre les deux personnages
: Hayame doit relever des défis lancés par Issei, afin de rembourser le kakémono de ce dernier, qu'elle a malheureusement endommagé. Ainsi, dans ce tome, Issei propose un nouveau challenge à la protagoniste
: demander à son ancien mari de lui verser la somme de trois millions de yens en tant que prestation compensatoire et de ramener des preuves de son infidélité. Hayame doit, alors, faire face à ses sentiments et prendre son courage à deux mains, afin de relever ce nouveau défi
. Ce qui n'est pas une mince affaire, mais cela lui permet surtout d'aller de l'avant et reprendre sa vie en main, tandis qu'elle reçoit de l'aide de la famille d'Issei.
Avis
Dans le premier tome du manga Promise Cinderella, les défis qu'Issei lançait à Hayame avaient avant tout un aspect ludique. Cette fois-ci, le challenge prend une tout autre dimension et revêt une réelle importante pour la jeune femme
. Grâce à sa confrontation avec son conjoint, qui se fait en présence d'Issei, Hayame est alors capable de faire table rase de sa vie antérieure et avancer vers l'avenir. Cette séquence est, d'ailleurs, plutôt émouvante, mais débouche sur un futur plus radieux pour la protagoniste.
D'ailleurs, ce deuxième tome de Promise Cinderella ne s'arrête pas après cette scène et nous offre un aperçu de la suite des événements
: la grand-mère d'Issei offre un emploi à Hayame, qui se retrouve alors employée de l'auberge familiale. À ce propos, la grand-mère du jeune lycéen a un côté très « Carpe Diem », qui transparaît à travers les pages et apporte une belle légèreté à l'ensemble de ce tome, dont le ton général se veut assez lourd et grave.
Reste à savoir comment la relation entre Issei et Hayame va évoluer dans les prochains tomes, et comment ce « jeu de la vie » entre les deux protagonistes va tourner. Des questions qui trouveront peut-être leur réponse dans le tome 3 de Promise Cinderella, devant arriver le 16 avril 2025.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement deux tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Promise Cinderella
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
commentaire (0)