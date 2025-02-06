Promise Cinderella : Le tome 2 est à présent disponible



le 06 février 2025 à 14h30 Publié par Clémence Usseglio le 06 février 2025 à 14h30

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 de Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.