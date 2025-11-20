My Love Story with Yamada-kun at LVL 999 : Le tome 9, entre épreuves et jalousie, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 9 de My Love Story with Yamada-kun at LVL 999 qui est désormais disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, avis et découverte ».
Synopsis et avis du Tome 9
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga My Love Story with Yamada-kun at LVL 999, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 9 du manga My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 recentre son histoire sur le jeu en ligne, qui lie Akane et Yamada
, soit FOS. Ainsi, au cours de ses premiers chapitres, ce volet nous présente Ruka, un personnage fort (aussi fort que celui de Yamada dans FOS), qui fait une demande assez particulière à Akane : ce dernier veut nouer un partenariat avec la protagoniste. Toutefois, après plusieurs recherches et avis de son entourage, Akane se rend compte que ce partenariat ressemble étrangement à un mariage virtuel. Ce qui la met plutôt mal à l'aise
.
Cette histoire se termine, d'ailleurs, par l'intégration de Ruka au sein de la guilde d'Akane et de Yamada, et surtout par leur rencontre dans la vraie vie. Cette réunion se passe plutôt bien, bien que Ruka semble nourrir des sentiments très affectueux, et donc un peu ambiguës, pour Akane. Pour autant, Yamada n'est pas du tout inquiet et ne montre aucun signe de jalousie.
Cependant, il se pourrait que cela change prochainement, étant donné qu'Akane retrouve Takaya, un ancien ami, lors de son retour à Takasaki pour une réunion de promo
.
Avis
Si le tome 8 du manga My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 explorait la thématique de la jalousie, notamment via l'introduction de la jeune Satsuki, ce nouveau volume reste sur le même fil narratif, mais cette fois-ci c'est Akane qui est au centre de toute l'attention
. Complémentaires, ces deux tomes permettent ainsi de voir comment Akane et Yamada réagissent face à l'arrivée de nouvelles personnes dans leur entourage et aux différentes épreuves. C'est aussi un moyen pour l'auteur de renforcer le jeune couple, qui semble suffisamment soudé pour relever tous les défis, et de continuer à esquisser le caractère de chacun.
Ce nouveau volume intègre, par ailleurs, deux nouveaux personnages, qui gravitent autour d'Akane
: Ruka est très timide et plutôt attachant, tandis que Takasaki reste encore très mystérieux. Ce contraste fonctionne assez bien, malgré le fait que Takasaki soit intégré par le biais d'un flashback soulevant de nombreuses questions. Nul doute que le prochain tome du manga My Love Story With Yamada-Kun at LVL 999, soit le 10ème
, répondre à certaines d'entre elles. Il nous tarde déjà d'en savoir plus.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books
. Actuellement, seulement 9 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,95 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999
, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement, sur leur site
.
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