My Love Story with Yamada-kun at LVL 999 : Le tome 9, entre épreuves et jalousie, est à présent disponible



le 20 novembre 2025 à 15h00 Publié par Clémence Usseglio le 20 novembre 2025 à 15h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 9 de My Love Story with Yamada-kun at LVL 999 qui est désormais disponible à l'achat.