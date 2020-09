Magic the Gathering : Voyage au cœur de Zendikar

Nahiri

Avant toutes choses, il est intéressant de faire un point sur le plan de, que nous avons pu, lequel était intéressant par la diversité qu'il proposait grâce aux nombreux terrains et zones emplisMalheureusement, l'apparition, ces êtres assoiffés de mana, sur ce plan, emprisonnés par les, a rendu la zone difficile d'accès. C'est avec l'édition, sortie en 2015, que la chute desest entraînée et, par conséquent, la récupération du plan., il sera cependant impossible d'effacer les séquelles laissées par l'hostilité desGrâce à, nous pouvons dévoiler certains protagonistes et designs qui vous attendent au sein de ce nouvel ancien plan, tels queetpour cette première volée qui ne sont pas étrangers au plan de Zendikar.

Native de Zendikar, elle en devient rapidement la gardienne après avoir emprisonné Eldrazi, dévoreur de monde, sur ce plan. Sa magie lui permet de créer de nouvelles armes toujours plus performantes. Comme nous le voyons dans la bande-annonce, elle sait contrôler le réseau d'hédrons, des structures de pierres plus ou moins imposantes, lui permettant de condamner les Eldrazi. Le retour aux sources, associé à son dangereux pouvoir, la poussera-t-elle à s'enfoncer plus loin dans les ténèbres ? Les visuels tendent à faire découvrir la part sombre de Nahiri ainsi que sa domination future du plan.



Jace

et, respecté et craint,n'est pas un natif de. Pourtant, sa quête dele ramena à plusieurs reprises sur ce plan, afin de le défendre de la menace. Assoiffé de connaissances et dans l'attrait permanent de nouvelles énigmes à résoudre, il se rend utile à la défaite de deux titanssur. Depuis, sous l'appellation de Sentinelle, il s'évertue à honorer son serment qui était de protéger les. Les visuels proposés par WOTC tendent à montrer un Jace qui n'est toujours pas rassasié, à la recherche de réponses souterraines. Des combats aussi violents que perturbants l'attendraient-ils au plus profond de