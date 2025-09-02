Magic The Gathering révèle de nouvelles cartes des super-vilains de l'extension Spider-Man

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 septembre 2025 à 11h40
Wizards of the Coast a, récemment, dévoilé de nouvelles cartes, notamment des vilains, pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering.
Magic The Gathering révèle de nouvelles cartes des super-vilains de l'extension Spider-Man
Comme vous le savez probablement déjà, la prochaine extension de Magic The Gathering est centrée sur Marvel's Spider-Man. Après avoir montré quelques cartes dudit set et avoir dévoilé les decks de bienvenue, Wizards of the Coast a révélé plusieurs nouvelles cartes de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic.

Les cartes de vilains de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic montrées

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En effet, lors de la PAX West de cette année 2025, Wizards of the Coast a présenté plusieurs nouvelles cartes pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering. Parmi elles, des cartes de super-vilains emblématiques, notamment du Bouffon Vert, de Venom, du Dr Octopus ou encore des Sinister Six. Certaines d'entre elles profitent, d'ailleurs, d'un traitement façon comics, qui sera à coup sûr ravir les fans de la licence.

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Quelques dates à retenir pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic

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Wizards of the Coast a partagé plusieurs dates clés concernant l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering. Ainsi, nous savons désormais quand auront lieu les événements d'Avant-première et quand les visuels complets des cartes seront révélés : 
  • Visuels complets des cartes → 5 septembre 2025
  • Événements d'Avant-première → Du 19 au 25 septembre 2025
  • Sortie sur table → 26 septembre 2025

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Rendez-vous donc le 26 septembre prochain pour découvrir l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering. Comme à l'accoutumée, nous vous proposerons bientôt un article récapitulatif au sujet de ce nouveau set, afin que vous ayez toutes les informations importantes à propos de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic (mécaniques, produits, prix, etc.).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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