Magic The Gathering révèle de nouvelles cartes des super-vilains de l'extension Spider-Man

Wizards of the Coast a, récemment, dévoilé de nouvelles cartes, notamment des vilains, pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering.
Comme vous le savez probablement déjà, la prochaine extension de Magic The Gathering est centrée sur Marvel's Spider-Man
. Après avoir montré quelques cartes dudit set et avoir dévoilé les decks de bienvenue, Wizards of the Coast a révélé plusieurs nouvelles cartes de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic
.
Les cartes de vilains de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic montrées
En effet, lors de la PAX West de cette année 2025, Wizards of the Coast a présenté plusieurs nouvelles cartes pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering
. Parmi elles, des cartes de super-vilains emblématiques
, notamment du Bouffon Vert, de Venom, du Dr Octopus ou encore des Sinister Six. Certaines d'entre elles profitent, d'ailleurs, d'un traitement façon comics, qui sera à coup sûr ravir les fans de la licence.
Dans une publication sur son compte Twitter/X, Wizards of the Coast en a révélé d'autres, dont la magnifique « Venom, roi en noir », selon un traitement Premium traditionnel, « Carte Source » et sans bordure.
Quelques dates à retenir pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic
Wizards of the Coast a partagé plusieurs dates clés concernant l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering
. Ainsi, nous savons désormais quand auront lieu les événements d'Avant-première et quand les visuels complets des cartes seront révélés :
- Visuels complets des cartes → 5 septembre 2025
- Événements d'Avant-première → Du 19 au 25 septembre 2025
- Sortie sur table → 26 septembre 2025
Rendez-vous donc le 26 septembre prochain pour découvrir l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering
. Comme à l'accoutumée, nous vous proposerons bientôt un article récapitulatif au sujet de ce nouveau set, afin que vous ayez toutes les informations importantes à propos de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic
(mécaniques, produits, prix, etc.).
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