Magic The Gathering révèle de nouvelles cartes des super-vilains de l'extension Spider-Man

Wizards of the Coast a, récemment, dévoilé de nouvelles cartes, notamment des vilains, pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering.

Les cartes de vilains de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic montrées







Talk about a power pose for Venom having become the lord of all Symbiotes with a fresh pair of dragon wings. #MTGxSpiderMan #MTGxMarvel pic.twitter.com/2HvOfhHSoU — Magic: The Gathering (@wizards_magic) August 29, 2025

Quelques dates à retenir pour l'extension Marvel's Spider-Man de Magic

Visuels complets des cartes → 5 septembre 2025

Événements d'Avant-première → Du 19 au 25 septembre 2025

Sortie sur table → 26 septembre 2025

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Comme vous le savez probablement déjà,. Après avoir montré quelques cartes dudit set et avoir dévoilé les decks de bienvenue,En effet, lors de la PAX West de cette année 2025,. Parmi elles,, notamment du Bouffon Vert, de Venom, du Dr Octopus ou encore des Sinister Six. Certaines d'entre elles profitent, d'ailleurs, d'un traitement façon comics, qui sera à coup sûr ravir les fans de la licence.Dans une publication sur son compte Twitter/X, Wizards of the Coast en a révélé d'autres, dont la magnifique « Venom, roi en noir », selon un traitement Premium traditionnel, « Carte Source » et sans bordure.. Ainsi, nous savons désormais quand auront lieu les événements d'Avant-première et quand les visuels complets des cartes seront révélés :Rendez-vous donc le 26 septembre prochain pour découvrir. Comme à l'accoutumée, nous vous proposerons bientôt un article récapitulatif au sujet de ce nouveau set, afin que vous ayez toutes les informations importantes à propos de(mécaniques, produits, prix, etc.).