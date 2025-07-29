Magic The Gathering : De nouvelles cartes sublimes de l'extension Marvel's Spider-Man dévoilées

Wizards of the Coast a, récemment, révélé plusieurs cartes de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering.

De nouvelles cartes de Magic The Gathering : Marvel's Spider-Man partagées

Divers personnages de Marvel's Spider-Man dans ladite extension de Magic







Les produits habituels et une belle surprise pour l'extension Spider-Man de Magic The Gathering

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Les fans de l'Homme Araignée et du fameux jeu de cartes de Wizards of the Coast, Magic The Gathering, vont être ravis à la rentrée 2025 : l'extension Marvel's Spider-Man se rendra dès lors disponible. Alors qu'il reste encore quelques semaines à patienter,, montrant, par la même occasion, certains des traitements pour le set, qui se veulent plus que sublimes.En effet, lors d'un panel spécial au Comic-Con de San Diego,, devant sortir en septembre prochain. Ainsi, la firme a montré. Autant dire que plusieurs d'entre elles sont absolument magnifiques et devraient grandement plaire à la communauté.Évidemment,, dont Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy ou encore Venom, le Bouffon Vert, le Docteur Octopus et bien d'autres. D'ailleurs, sur son compte Twitter/X, Wizards of the Coast a partagé de plus amples visuels.Au cours de l'événement, et il y a plusieurs jours de cela, Wizards of the Coast avait également indiqué que. Articulé autour d'une couleur (mana), ces decks disposeront d'une trentaine de cartes et sont parfaits pour celles et ceux qui débutent sur Magic.Rendez-vous le 26 septembre prochain pour découvrir l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering. Date à laquelle le set se rendra disponible en physique dans vos boutiques locales.