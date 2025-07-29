Magic The Gathering : De nouvelles cartes sublimes de l'extension Marvel's Spider-Man dévoilées

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 juillet 2025 à 11h47
Wizards of the Coast a, récemment, révélé plusieurs cartes de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering.
Magic The Gathering : De nouvelles cartes sublimes de l'extension Marvel's Spider-Man dévoilées
Les fans de l'Homme Araignée et du fameux jeu de cartes de Wizards of the Coast, Magic The Gathering, vont être ravis à la rentrée 2025 : l'extension Marvel's Spider-Man se rendra dès lors disponible. Alors qu'il reste encore quelques semaines à patienter, plusieurs nouvelles cartes de l'extension Spider-Man de Magic The Gathering ont été dévoilées, montrant, par la même occasion, certains des traitements pour le set, qui se veulent plus que sublimes.

De nouvelles cartes de Magic The Gathering : Marvel's Spider-Man partagées

En effet, lors d'un panel spécial au Comic-Con de San Diego, Wizards of the Coast a fait une belle surprise aux joueurs et aux joueuses de Magic The Gathering en dévoilant de nouvelles cartes de l'extension Marvel's Spider-Man, devant sortir en septembre prochain. Ainsi, la firme a montré des cartes scéniques mais aussi d'autres dont les illustrations sont tirées des couvertures iconiques des comics Spider-Man. Autant dire que plusieurs d'entre elles sont absolument magnifiques et devraient grandement plaire à la communauté.

magic-spider-man-carte-spider-punk

magic-spider-man-carte-peter-parker

Divers personnages de Marvel's Spider-Man dans ladite extension de Magic

Évidemment, l'extension Spider-Man de Magic The Gathering mettra en scène des personnages bien connus de l'univers de Marvel, dont Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy ou encore Venom, le Bouffon Vert, le Docteur Octopus et bien d'autres. D'ailleurs, sur son compte Twitter/X, Wizards of the Coast a partagé de plus amples visuels.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image


Les produits habituels et une belle surprise pour l'extension Spider-Man de Magic The Gathering

magic-the-gathering-extension-spider-man-decks-bienvenue
Au cours de l'événement, et il y a plusieurs jours de cela, Wizards of the Coast avait également indiqué que l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering proposera les produits habituels, en plus de decks de bienvenue. Articulé autour d'une couleur (mana), ces decks disposeront d'une trentaine de cartes et sont parfaits pour celles et ceux qui débutent sur Magic.

À lire également

Magic The Gathering : L'extension Spider-Man proposera des decks de bienvenue, des cartes déjà dévoilées

Magic The Gathering : L'extension Spider-Man proposera des decks de bienvenue, des cartes déjà dévoilées

Rendez-vous le 26 septembre prochain pour découvrir l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering. Date à laquelle le set se rendra disponible en physique dans vos boutiques locales.

Chargement du sondage...

0 votant
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Magic The Gathering : Présentation de l'extension Le Hobbit
Magic The Gathering 14 août 2026

Magic The Gathering : Présentation de l'extension Le Hobbit

Wizards of the Coast a sorti, au cours du mois d'août 2026, une toute nouvelle extension pour son célèbre jeu de cartes à collectionner, Magic The Gathering, soit : Le Hobbit. Si celle-ci vous tente et que vous souhaitez en savoir plus à son sujet, voici ce qu'il faut retenir de l'extension Le Hobbit de Magic.
Magic The Gathering : Déjà des informations sur les extensions prévues pour 2027
Magic The Gathering 20 juillet 2026

Magic The Gathering : Déjà des informations sur les extensions prévues pour 2027

Wizards of the Coast a, récemment, dévoilé des détails sur les extensions Magic à venir en 2027.
Magic The Gathering : L'extension Star Trek dévoile déjà ses cartes
Magic The Gathering 15 juillet 2026

Magic The Gathering : L'extension Star Trek dévoile déjà ses cartes

Wizards of The Coast a, récemment, présenté quelques cartes de l'extension Star Trek de Magic The Gathering.

commentaire (0)