Magic The Gathering : De nouvelles cartes sublimes de l'extension Marvel's Spider-Man dévoilées

Wizards of the Coast a, récemment, révélé plusieurs cartes de l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering.
Les fans de l'Homme Araignée et du fameux jeu de cartes de Wizards of the Coast, Magic The Gathering, vont être ravis à la rentrée 2025 : l'extension Marvel's Spider-Man se rendra dès lors disponible. Alors qu'il reste encore quelques semaines à patienter, plusieurs nouvelles cartes de l'extension Spider-Man de Magic The Gathering ont été dévoilées
, montrant, par la même occasion, certains des traitements pour le set, qui se veulent plus que sublimes.
De nouvelles cartes de Magic The Gathering : Marvel's Spider-Man partagées
En effet, lors d'un panel spécial au Comic-Con de San Diego, Wizards of the Coast a fait une belle surprise aux joueurs et aux joueuses de Magic The Gathering en dévoilant de nouvelles cartes de l'extension Marvel's Spider-Man
, devant sortir en septembre prochain. Ainsi, la firme a montré des cartes scéniques mais aussi d'autres dont les illustrations sont tirées des couvertures iconiques des comics Spider-Man
. Autant dire que plusieurs d'entre elles sont absolument magnifiques et devraient grandement plaire à la communauté.
Divers personnages de Marvel's Spider-Man dans ladite extension de Magic
Évidemment, l'extension Spider-Man de Magic The Gathering mettra en scène des personnages bien connus de l'univers de Marvel
, dont Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy ou encore Venom, le Bouffon Vert, le Docteur Octopus et bien d'autres. D'ailleurs, sur son compte Twitter/X, Wizards of the Coast a partagé de plus amples visuels.
Les produits habituels et une belle surprise pour l'extension Spider-Man de Magic The Gathering
Au cours de l'événement, et il y a plusieurs jours de cela, Wizards of the Coast avait également indiqué que l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering proposera les produits habituels, en plus de decks de bienvenue
. Articulé autour d'une couleur (mana), ces decks disposeront d'une trentaine de cartes et sont parfaits pour celles et ceux qui débutent sur Magic.
Rendez-vous le 26 septembre prochain pour découvrir l'extension Marvel's Spider-Man de Magic The Gathering. Date à laquelle le set se rendra disponible en physique dans vos boutiques locales.
commentaire (0)