Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Tarkir en avant-première

Pour ce printemps 2025, Wizards of the Coast va sortir une extension, axée sur les dragons, pour son célèbre jeu de cartes Magic The Gathering : Tarkir, la tempête des dragons. Nous avons assisté à une présentation de ce nouveau set, afin de vous rapporter des détails à propos de l'extension Tarkir de Magic.

Un aperçu du lore de l'extension Tarkir, la tempête des dragons de Magic The Gathering

Une extension mêlant clans et dragons

Rejoignez votre clan. Brisez la tempête.



Tarkir est plus audacieux que jamais, et déborde d'action digne des meilleurs films, de mécaniques de clan dynamiques et de nouveaux dragons redoutables qui ajoutent une puissance de feu durable à votre collection.





Les cinq clans de l'extension Tarkir, la tempête des dragons et leur mécanique

Abzan Couleurs/Mana → Plaine , Marais , Forêt Caractéristique(s) → Résilient Mécanique → « Endures » (qui est suivi d'un chiffre) : Permet de bénéficier de +1/+1 ou de jetons créature, si une condition est remplie. Exemple → Anafenza, Unyielding Lineage a l'effet « Endures 2 », qui se déclenche lorsqu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt. Ce qui donne la possibilité de mettre deux +1/+1 sur lui ou de créer un jeton créature 2/2 Esprit.

Jeskaï Couleurs/Mana → Eau , Montagne , Plaine Caractéristique(s) → Malin Mécanique → « Flurry » : Accorde un effet lorsque le contrôleur lance le deuxième sort lors de son tour. Exemple → Equilibrium Adept gagne double initiative jusqu'à la fin du tour, lorsque son propriétaire lance un deuxième sort pendant son tour.

Mardu Couleurs/Mana → Montagne , Plaine , Marais Caractéristique(s) → Militaire Mécanique → « Mobilize » (qui est suivi d'un chiffre) : Donne la possibilité de créer des jetons créature engagés, quand la carte possédant ladite mécanique passe en phase d'attaque. Exemple → Voice of Victory crée deux jetons créature red Warrior 1/1 lorsqu'il attaque. Les jetons doivent être sacrifiés à la prochaine étape de fin.

Sultaï Couleurs/Mana → Marais , Forêt , Eau Caractéristique(s) → Jeu avec le cycle de la vie Mécanique → « Renew » (avec coût de mana) : Accorde des mots-clés sur une créature, lorsque la carte dotée de la mécanique est exilée depuis le cimetière. Exemple → Qarsi Revenant a la mécanique « Renew » (avec 2 manas incolores et 1 marais) qui donne vol, contact mortel et lien de vie à une créature, lorsqu'il est exilé depuis le cimetière. Ne peut être activé que lorsque le contrôleur peut lancer un rituel.

Temur Couleurs/Mana → Forêt , Eau , Montagne Caractéristique(s) → Aptitudes magiques Mécanique → « Harmonize » (coût de mana) : Permet de faire revenir la carte en question depuis le cimetière en payant le coût de mana indiqué. Il est possible d'engager des créatures pour réduire ce coût. Exemple → Ureni's Rebuff a la mécanique « Harmonize » (avec 5 manas incolores et 1 eau).













Nous avons demandé aux intervenants, présents lors de l'événement, quel est leur clan de l'extension Tarkir favori, et voici leur réponse :

Adam Prosak, Senior Game Designer → Jeskaï

Lauren Bond, Senior Worldbuilding Designer → Temur

Forrest Schehl, Senior Worldbuilding Art Director → Sultaï

Athena Froehlich, Product Architect, et Ian Adams, Product Owner of Cardset MTG Arena → Mardu

Diverses mécaniques et produits pour Tarkir de Magic The Gathering

Quelques mécaniques présentées

Omen → Accorde un effet spécifique, inscrit sur la carte en question. Exemple → Marang River Regent permet au joueur de piocher 3 cartes, puis d'en défausser une.

→ Accorde un effet spécifique, inscrit sur la carte en question. Behold → Le contrôleur doit choisir un dragon ou bien révéler une carte de dragon de sa main, pour bénéficier d'un effet. Exemple → Sarkan, Dragon Ascendant déclenche la capacité « Behold » lorsqu'il entre sur le champ de bataille et peut, alors, créer un jeton Trésor.

→ Le contrôleur doit choisir un dragon ou bien révéler une carte de dragon de sa main, pour bénéficier d'un effet.





Une extension qui met le paquet

Booster de jeu

Booster collector

Deck Commander (5, donc) : Armure des Abzans Assaut des Jeskaï Sultaï ressuscités Déferlement des Mardu Rugissement des Temur

Bundle

Packs d'Avant-Première (5, également) : Abzan Jeskaï Sultaï Mardu Temur







Les dates pour Tarkir, la tempête des dragons de Magic The Gathering

Événements d'Avant-première de Tarkir → 4 au 10 avril 2025

Sortie de Tarkir sur MTG Arena → 8 avril 2025

Sortie de Tarkir en physique → 11 avril 2025

Après Aetherdrift, Wizards of the Coast embarque pour une toute nouvelle aventure aux côtés de divers clans et dragons avec. D'ailleurs, c'est au début du mois d'avril 2025 que les joueurs et les joueuses pourront se procurer ce nouveau set., avant notre habituel récapitulatif, qui sera prochainement disponible dans nos colonnes,Débarquant le 11 avril 2025, en format physique dans les boutiques locales,. La description de ce nouveau set, sur le site officiel, est la suivante :Comme dit précédemment,. Ces derniers ont tous une identité tricolore et une mécanique spécifique. Mais, sans plus tarder, voici des détails concernant. Deux ont été mentionnées lors de l'événement de présentation, à savoir :. En effet, Wizards of the Coast a décidé d'opter pour un Deck Commander et un Pack d'Avant-première par clan, en plus des autres produits habituels :Pour finir, afin de vous préparer au mieux à sa sortie, que ce soit en physique ou bien sur MTG Arena,Rendez-vous donc au mois d'avril 2025 pour découvrir