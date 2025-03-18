Magic The Gathering : Nous avons vu l'extension Tarkir en avant-première

Pour ce printemps 2025, Wizards of the Coast va sortir une extension, axée sur les dragons, pour son célèbre jeu de cartes Magic The Gathering : Tarkir, la tempête des dragons. Nous avons assisté à une présentation de ce nouveau set, afin de vous rapporter des détails à propos de l'extension Tarkir de Magic.
Après Aetherdrift, Wizards of the Coast embarque pour une toute nouvelle aventure aux côtés de divers clans et dragons avec l'extension Tarkir, la tempête des dragons pour Magic The Gathering (MTG)
. D'ailleurs, c'est au début du mois d'avril 2025 que les joueurs et les joueuses pourront se procurer ce nouveau set.Nous avons eu l'opportunité d'assister à une présentation de l'extension Tarkir, la tempête des dragons de Magic The Gathering
. Il est donc grand temps de faire le point
, avant notre habituel récapitulatif, qui sera prochainement disponible dans nos colonnes, sur ce qui vous attend avec Tarkir sur MTG
.
Un aperçu du lore de l'extension Tarkir, la tempête des dragons de Magic The Gathering
Une extension mêlant clans et dragons
Débarquant le 11 avril 2025, en format physique dans les boutiques locales, Tarkir, le tempête des dragons est une extension Magic The Gathering qui nous invite à plonger dans un plan bien spécifique, soit celui de Tarkir, où dragons et clans s'affrontent
. La description de ce nouveau set, sur le site officiel, est la suivante :
Rejoignez votre clan. Brisez la tempête.
Tarkir est plus audacieux que jamais, et déborde d'action digne des meilleurs films, de mécaniques de clan dynamiques et de nouveaux dragons redoutables qui ajoutent une puissance de feu durable à votre collection.
Les cinq clans de l'extension Tarkir, la tempête des dragons et leur mécanique
Comme dit précédemment, l'extension Tarkir, la tempête des dragons de Magic met en scène cinq clans au total
. Ces derniers ont tous une identité tricolore et une mécanique spécifique. Mais, sans plus tarder, voici des détails concernant les clans de l'extension Tarkir
:
- Abzan
- Couleurs/Mana → Plaine , Marais , Forêt
- Caractéristique(s) → Résilient
- Mécanique → « Endures » (qui est suivi d'un chiffre) : Permet de bénéficier de +1/+1 ou de jetons créature, si une condition est remplie.
- Exemple → Anafenza, Unyielding Lineage a l'effet « Endures 2 », qui se déclenche lorsqu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt. Ce qui donne la possibilité de mettre deux +1/+1 sur lui ou de créer un jeton créature 2/2 Esprit.
- Jeskaï
- Couleurs/Mana → Eau , Montagne , Plaine
- Caractéristique(s) → Malin
- Mécanique → « Flurry » : Accorde un effet lorsque le contrôleur lance le deuxième sort lors de son tour.
- Exemple → Equilibrium Adept gagne double initiative jusqu'à la fin du tour, lorsque son propriétaire lance un deuxième sort pendant son tour.
- Mardu
- Couleurs/Mana → Montagne , Plaine , Marais
- Caractéristique(s) → Militaire
- Mécanique → « Mobilize » (qui est suivi d'un chiffre) : Donne la possibilité de créer des jetons créature engagés, quand la carte possédant ladite mécanique passe en phase d'attaque.
- Exemple → Voice of Victory crée deux jetons créature red Warrior 1/1 lorsqu'il attaque. Les jetons doivent être sacrifiés à la prochaine étape de fin.
- Sultaï
- Couleurs/Mana → Marais , Forêt , Eau
- Caractéristique(s) → Jeu avec le cycle de la vie
- Mécanique → « Renew » (avec coût de mana) : Accorde des mots-clés sur une créature, lorsque la carte dotée de la mécanique est exilée depuis le cimetière.
- Exemple → Qarsi Revenant a la mécanique « Renew » (avec 2 manas incolores et 1 marais) qui donne vol, contact mortel et lien de vie à une créature, lorsqu'il est exilé depuis le cimetière. Ne peut être activé que lorsque le contrôleur peut lancer un rituel.
- Temur
- Couleurs/Mana → Forêt , Eau , Montagne
- Caractéristique(s) → Aptitudes magiques
- Mécanique → « Harmonize » (coût de mana) : Permet de faire revenir la carte en question depuis le cimetière en payant le coût de mana indiqué. Il est possible d'engager des créatures pour réduire ce coût.
- Exemple → Ureni's Rebuff a la mécanique « Harmonize » (avec 5 manas incolores et 1 eau).
|Nous avons demandé aux intervenants, présents lors de l'événement, quel est leur clan de l'extension Tarkir favori, et voici leur réponse :
- Adam Prosak, Senior Game Designer → Jeskaï
- Lauren Bond, Senior Worldbuilding Designer → Temur
- Forrest Schehl, Senior Worldbuilding Art Director → Sultaï
- Athena Froehlich, Product Architect, et Ian Adams, Product Owner of Cardset MTG Arena → Mardu
Diverses mécaniques et produits pour Tarkir de Magic The Gathering
Quelques mécaniques présentées
L'extension Tarkir, la tempête des dragons de Magic The Gathering proposera diverses mécaniques de jeu
. Deux ont été mentionnées lors de l'événement de présentation, à savoir :
- Omen → Accorde un effet spécifique, inscrit sur la carte en question.
- Exemple → Marang River Regent permet au joueur de piocher 3 cartes, puis d'en défausser une.
- Behold → Le contrôleur doit choisir un dragon ou bien révéler une carte de dragon de sa main, pour bénéficier d'un effet.
- Exemple → Sarkan, Dragon Ascendant déclenche la capacité « Behold » lorsqu'il entre sur le champ de bataille et peut, alors, créer un jeton Trésor.
Une extension qui met le paquet
Le contenu proposé pour l'extension Tarkir, la tempête des dragons de Magic The Gathering est beaucoup plus conséquent que celui d'Aetherdrift, par exemple
. En effet, Wizards of the Coast a décidé d'opter pour un Deck Commander et un Pack d'Avant-première par clan, en plus des autres produits habituels :
- Booster de jeu
- Booster collector
- Deck Commander (5, donc) :
- Armure des Abzans
- Assaut des Jeskaï
- Sultaï ressuscités
- Déferlement des Mardu
- Rugissement des Temur
- Bundle
- Packs d'Avant-Première (5, également) :
- Abzan
- Jeskaï
- Sultaï
- Mardu
- Temur
Les dates pour Tarkir, la tempête des dragons de Magic The Gathering
Pour finir, afin de vous préparer au mieux à sa sortie, que ce soit en physique ou bien sur MTG Arena, voici les dates clés concernant l'extension Tarkir, la tempête des dragons de Magic The Gathering
:
- Événements d'Avant-première de Tarkir → 4 au 10 avril 2025
- Sortie de Tarkir sur MTG Arena → 8 avril 2025
- Sortie de Tarkir en physique → 11 avril 2025
Rendez-vous donc au mois d'avril 2025 pour découvrir l'extension Tarkir de Magic The Gathering
.
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