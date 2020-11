Magic the Gathering : « Le Commander est un format vraiment amusant et social » - Interview

Avec Jumpstart sorti récemment et maintenant Commander Legends, le mode fun en draft devient omniprésent. Pourquoi choisir de développer ce style de jeu ? De plus, doit-on penser que le mode draft sera à l’honneur pour les futurs développements de Wizard of the Coast ?

Les decks commanders proposent un contenu alternatif au jeu de base qui demandent une certaine organisation suivant le commander choisi. Qu’apporte Commander Legends pour inciter les joueurs à s’y mettre ?

Commander Legends sera-t-il accessible aux néophytes ou plutôt aux initiés, et pourquoi ?

Peut-on s’attendre dans le futur à des compétitions Commander Legends et des évènements sont-ils à prévoir ?

Commander Legends intègre de nouvelles cartes ainsi que quelques réimpressions. Cependant, y aura-t-il des restrictions liées au format ou pourra-t-on intégrer ces nouvelles cartes pour construire des decks Commandes dits « classiques » ?

Une des choses que nous voulons faire, en tant que concepteurs de Magic, est de créer Magic pour toutes sortes de joueurs différents. Traditionnellement, alors que le multijoueur a été très populaire, le mode draft était seulement représentatif du jeu compétitif. Cependant, il y a beaucoup de chevauchement entre les gens qui aiment le multijoueur et ceux qui aiment le draft. Ces formats donnent à ces joueurs un excellent format à jouer. Je pense que vous verrez certainement plus de modes comme Conspiracy, Jumpstart, et Commander Legends dans le futur.Commander est un format vraiment amusant et social. Vous pouvez jouer avec des amis de manière amicale et sans enjeux. C'est ainsi un bon moyen de commencer. Avec Commander Legends, nous avons sorti deux decks Commander prémontés qui sont parfaits pour aider les nouveaux joueurs à débuter. Je recommande de choisir l’un d'eux, surtout si vous êtes néophyte du genre ou de Magic. Il sera ainsi plus facile pour vous d'entamer une partie et d'en apprendre les bases.Pour moi, Commander Legends est une lettre d’amour à Magic. Il y a des tonnes d’anciennes réimpressions préférées et des personnages historiques de toute l’histoire de Magic – même de vieilles bandes dessinées obscures, comme Jared Carthalion. Si vous êtes un joueur expérimenté, vous allez adorer cet ensemble.Cela dit, nous avons veillé à ce qu’il soit largement accessible aux nouveaux arrivants. Nous voyons beaucoup de joueurs entrer dans Magic à travers le mode Commander. Nous avons donc gardé le format de draft accessible et avons ajouté deux decks préconstruits qui sont parfaits pour les nouveaux joueurs puisqu'ils sont prêts à jouer. Je crois vraiment que Commander Legends a quelque chose pour tout le monde, quelle que soit votre expérience au cœur de Magic.Une des clés de Commander est la nature amusante et sociale du format. Alors, oui absolument. Surtout s'il s'agit d’événements divertissants et dans un lieu capable de l'accueillir, je suis sûr que nous allons commencer à les envisager.Cela dit, nous n’envisagerons pas de tournois compétitifs. Lorsqu'il est mis sous pression concurrentielle, le format commence rapidement à changer de rythme ainsi que de niveau de puissance et s’éloigne ainsi de l’aspect amusant que les joueurs apprécient tant. Par conséquent, chez Wizards, nous n’avons pas l’intention de soutenir les tournois compétitifs de Commander.Beaucoup de nouvelles cartes sont très excitantes pour les decks Commander, et sont entièrement légales avec le reste du format en lui-même. Un grand nombre d’entre elles sont conçues pour s’intégrer dans des decks plus anciens, j’ai donc hâte de voir ce que les gens comptent en faire.