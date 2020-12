Magic the Gathering : Le bundle Gift Edition de « La renaissance de Zendikar »

Ces articles pourraient vous intéresser

Magic The Gathering Magic the Gathering : « Le Commander est un format vraiment amusant et social » - Interview À l'occasion de la sortie du mode de jeu commanders Legends du mythique JCC Magic the Gathering, nous avons eu l'occasion d'interviewer l'équipe de Wizard of the Coast et notamment Gavin Verhey, senior designer, sur la popularisation des decks Commanders avec cette nouvelle extension.

Magic The Gathering Magic the Gathering : Jumpstart arrive en version physique - Interview Afin de simplifier la construction de deck et permettre à un plus large public de s'initier et découvrir Magic: The Gathering, Wizard of the Coast a mis au point Jumpstart. Ce mode va permettre aux joueurs de se concentrer sur le gameplay puisqu'il suffit simplement d'ouvrir deux boosters pour avoir un deck complet.