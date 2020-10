Magic the Gathering : Jumpstart arrive en version physique - Interview

Entre JumpStart et les nouveaux decks Commander proposés avec Zendikar, il semblerait qu’un effort dans le but de rendre Magic plus accessible soit en cours. Pourquoi choisir de le faire maintenant après plus de vingt ans d’existence ?

À l'occasion de la sortie du mode Jumpstart en physique du mythique JCC Magic the Gathering, nous avons eu l'occasion d'interviewer l'équipe de Wizard of the Coast et notamment Mark Heggen, Principal Product Designer.Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens et de nouveaux produits pour rendre Magic plus accessible aux nouveaux joueurs, et nous le faisons depuis longtemps. Des produits comme les Decks de Planeswalker , le Starter Kit Arena et le Game Night sont tous des produits que nous avons fabriqués dans le passé et qui visent à apporter le jeu aux nouveaux joueurs. Nous avons aussi les nouveaux Packs de bienvenue aux emplacements de Wizards Play Network (communauté de magasins de jeux qui rassemble les joueurs de Magic), qui ont remplacé les Welcome Decks (deck préconstruits monocouleur et adaptés aux débutants) que nous avions précédemment offerts. Et avec Magic : The Gathering Arena, la capacité d’apprendre le jeu est plus accessible qu’elle ne l’a jamais été.Jumpstart a été conçu et testé comme un produit physique bien avant qu’il ne soit mis en œuvre sur Magic : The Gathering Arena. En raison des retards de production pour Jumpstart, la version numérique sur MTG Arena a été la première version que de nombreux joueurs ont pu découvrir. Nous sommes vraiment ravis que ceux qui ont apprécié la version offerte sur MTG Arena ont maintenant la chance de pouvoir choisir une version physique.Les boosters Jumpstart ont la chance de contenir 1 des 121 ensemble de decks. Chacun de ces derniers sont fixe et s’inspirent de 46 thèmes différents. L’idée derrière Jumpstart est que c’est une nouvelle façon de jouer à Magic qui combine les thèmes de toute l’histoire du jeu et vous permet de sauter la partie de construction de deck. Nous voulions concevoir un moyen pour les joueurs d’ouvrir deux packs Jumpstart, de les mélanger et de se lancer directement dans le jeu.Comme je l’ai mentionné, il y a 121 ensembles de decks différents que vous pouvez potentiellement ouvrir dans un Jumpstart Booster Pack. Nous avons conçu une carte « couverture » qui indique le thème et les couleurs dans le paquet une fois que vous ouvrez le paquet. Ainsi, vous pouvez entrer complètement à l'aveugle en sélectionnant deux paquets scellés Jumpstart, ou vous pouvez tous les ouvrir et choisir ceux que vous souhaitez jouer. À vous de voir !Il n’y a actuellement aucun plan pour les tournois Jumpstart organisés par Wizards, mais si c’est quelque chose que les joueurs veulent, nous sommes toujours intéressés à entendre ce genre de rétroaction.Disponible à l'origine sur Magic: The Gathering Arena, Jumpstart sera disponible physiquement en Europe à partir du 16 octobre.