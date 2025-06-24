Magic The Gathering annonce déjà deux extensions pour 2026, et ça va plaire

Wizards of the Coast a, récemment, révélé de premières informations concernant deux extensions de Magic The Gathering arrivant en 2026.

Deux extensions de 2026 dévoilées pour Magic The Gathering

De nouvelles éditions MagicCon prévues pour 2026

Las Vegas : Du 1 er au 3 mai 2026

au 3 mai 2026 Amsterdam : Du 17 au 19 juillet 2026

Atlanta : Du 13 au 15 novembre 2026

Un planning 2025 encore chargé pour Magic

Nom de l'extension Magic The Gathering Date de sortie Aux Portes des Éternités 1er août 2025 Marvel's Spider-Man 26 septembre 2025 Avatar : Le Dernier Maître de l'Air 21 novembre 2025





Alors que l'année 2025 n'est pas encore terminée, et que celle-ci réserve encore de belles surprises pour les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering, Wizards of the Coast a décidé de ne pas perdre plus de temps. Ainsi,En effet, il y a très peu de temps, et plus précisément lors du MagicCon: Las Vegas, Wizards of the Coast a indiqué que. D'après les détails partagés,. Malheureusement, l'extension Secrets of Strixhaven ne dispose pas encore de date de sortie. Il s'agit de deux mondes appréciés par les fans dudit TCG. De ce fait, cette annonce devrait grandement plaire aux joueurs et aux joueuses.Sur le site officiel de Magic The Gathering, nous pouvons déjà lire une description de l'extension Lorwyn Éclipsé, qui est la suivante : « Revenez sur le plan de l'ombre et de la lumière. Aventurez-vous sur Lorwyn et Sombrelande, le plan au cycle d'évolution perpétuel, et découvrez votre véritable nature ».Nul doute que Wizards of the Coast dévoilera de plus amples informations à propos des extensions Magic à venir au cours de l'année 2026. Comme toujours, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.En plus de cela, Wizards of the Coast a profité de l'occasion pour préciser que. Les dates et les lieux ont déjà été révélés :Pour l'heure, et en attendant d'en savoir plus à propos des sorties Magic de 2026, rappelons que diverses extensions sont prévues pour les prochains mois. Voici, d'ailleurs,D'ailleurs, Wizards of the Coast a déjà partagé quelques visuels de cartes appartenant à l'extension Aux Portes des Éternités (« Edge of Eternities » dans la langue de Shakespeare) de Magic The Gathering. Pour rappel, ce nouveau set, qui doit sortir le 1août 2025, est inspiré par la science-fiction d'aventure ainsi que le space opera.