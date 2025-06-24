Magic The Gathering annonce déjà deux extensions pour 2026, et ça va plaire

Wizards of the Coast a, récemment, révélé de premières informations concernant deux extensions de Magic The Gathering arrivant en 2026.
Alors que l'année 2025 n'est pas encore terminée, et que celle-ci réserve encore de belles surprises pour les joueurs et les joueuses de Magic The Gathering, Wizards of the Coast a décidé de ne pas perdre plus de temps. Ainsi, la firme a déjà annoncé deux extensions à venir en 2026 pour Magic
.
Deux extensions de 2026 dévoilées pour Magic The Gathering
En effet, il y a très peu de temps, et plus précisément lors du MagicCon: Las Vegas, Wizards of the Coast a indiqué que l'année 2026 sera marquée par la sortie de l'extension Lorwyn Éclipsé et Secrets of Strixhaven pour Magic The Gathering
. D'après les détails partagés, le set Lorwyn Éclipsé de Magic débarquera le 23 janvier 2026
. Malheureusement, l'extension Secrets of Strixhaven ne dispose pas encore de date de sortie. Il s'agit de deux mondes appréciés par les fans dudit TCG. De ce fait, cette annonce devrait grandement plaire aux joueurs et aux joueuses.
Sur le site officiel de Magic The Gathering, nous pouvons déjà lire une description de l'extension Lorwyn Éclipsé, qui est la suivante : « Revenez sur le plan de l'ombre et de la lumière. Aventurez-vous sur Lorwyn et Sombrelande, le plan au cycle d'évolution perpétuel, et découvrez votre véritable nature
».
Nul doute que Wizards of the Coast dévoilera de plus amples informations à propos des extensions Magic à venir au cours de l'année 2026. Comme toujours, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.
De nouvelles éditions MagicCon prévues pour 2026
En plus de cela, Wizards of the Coast a profité de l'occasion pour préciser que plusieurs nouvelles éditions de MagicCon vont avoir lieu en 2026
. Les dates et les lieux ont déjà été révélés :
- Las Vegas : Du 1er au 3 mai 2026
- Amsterdam : Du 17 au 19 juillet 2026
- Atlanta : Du 13 au 15 novembre 2026
Un planning 2025 encore chargé pour Magic
Pour l'heure, et en attendant d'en savoir plus à propos des sorties Magic de 2026, rappelons que diverses extensions sont prévues pour les prochains mois. Voici, d'ailleurs, un petit récapitulatif des extensions Magic The Gathering à venir en cette année 2025, avec leur date de sortie
:
|Nom de l'extension Magic The Gathering
|Date de sortie
|Aux Portes des Éternités
|1er août 2025
|Marvel's Spider-Man
|26 septembre 2025
|Avatar : Le Dernier Maître de l'Air
|21 novembre 2025
D'ailleurs, Wizards of the Coast a déjà partagé quelques visuels de cartes appartenant à l'extension Aux Portes des Éternités (« Edge of Eternities » dans la langue de Shakespeare) de Magic The Gathering. Pour rappel, ce nouveau set, qui doit sortir le 1er
août 2025, est inspiré par la science-fiction d'aventure ainsi que le space opera.
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