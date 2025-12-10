Magic The Gathering a déjà présenté des cartes de l'extension Marvel Super Heroes

Wizards of the Coast a, récemment, montré plusieurs cartes de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering, devant arriver en 2026.

L'extension Marvel Super Heroes de Magic se montre déjà

















Des decks Commander et traitements spéciaux pour l'extension Marvel Super Heros de Magic















La fenêtre de sortie pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic

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Alors que l'année 2025, qui a été chargée du côté du TCG Magic The Gathering, se termine, Wizards of the Coast regarde déjà vers l'avenir. Après avoir présenté son calendrier pour 2026,C'est durant un panel spécial, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Magic: The Gathering, et via un article sur le site officiel que. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à de nombreuses cartes à l'effigie des super-héros les plus connus de l'univers Marvel, comme Captain America, Bruce Banner et Quicksilver, mais aussi à divers super-vilains, tels que Doctor Doom.Wizards of the Coast a également profité de l'occasion pour indiquer que(chaque membre peut être un commandant).En outre, et comme toujours,, dont les suivants ont déjà été présentés : Classic Comic, Source Material et Panel Card. Nul doute que les collectionneurs et amoureux des comics Marvel les trouveront sublimes.À l'heure actuelle, Wizards of the Coast n'a pas partagé la date de sortie précise de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering. Toutefois, ce nouveau set dispose d'une fenêtre de lancement :. Comme vous vous en doutez, dès que Wizards of the Coast aura dévoilé davantage d'informations à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Rappelons, en guise de conclusion, que la première extension de l'année 2026 pour Magic The Gathering est Lorwyn Éclipsé, devant arriver le 23 janvier prochain.