Magic The Gathering a déjà présenté des cartes de l'extension Marvel Super Heroes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 décembre 2025 à 14h28
Wizards of the Coast a, récemment, montré plusieurs cartes de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering, devant arriver en 2026.
Magic The Gathering a déjà présenté des cartes de l'extension Marvel Super Heroes
Alors que l'année 2025, qui a été chargée du côté du TCG Magic The Gathering, se termine, Wizards of the Coast regarde déjà vers l'avenir. Après avoir présenté son calendrier pour 2026, Wizards of the Coast a dévoilé plusieurs cartes pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic.

L'extension Marvel Super Heroes de Magic se montre déjà

C'est durant un panel spécial, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Magic: The Gathering, et via un article sur le site officiel que Wizards of the Coast a partagé quelques cartes de l'extension Marvel Super Heros de Magic. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à de nombreuses cartes à l'effigie des super-héros les plus connus de l'univers Marvel, comme Captain America, Bruce Banner et Quicksilver, mais aussi à divers super-vilains, tels que Doctor Doom.

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Des decks Commander et traitements spéciaux pour l'extension Marvel Super Heros de Magic

Wizards of the Coast a également profité de l'occasion pour indiquer que l'extension Marvel Super Heros de Magic proposera des decks Commander, dont un en lien avec les 4 Fantastiques (chaque membre peut être un commandant).

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En outre, et comme toujours, plusieurs traitements spéciaux seront à l'honneur avec ce nouveau set, dont les suivants ont déjà été présentés : Classic Comic, Source Material et Panel Card. Nul doute que les collectionneurs et amoureux des comics Marvel les trouveront sublimes.

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La fenêtre de sortie pour l'extension Marvel Super Heroes de Magic

À l'heure actuelle, Wizards of the Coast n'a pas partagé la date de sortie précise de l'extension Marvel Super Heroes de Magic The Gathering. Toutefois, ce nouveau set dispose d'une fenêtre de lancement : le rendez-vous est prévu pour le mois de juin de l'année 2026. Comme vous vous en doutez, dès que Wizards of the Coast aura dévoilé davantage d'informations à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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