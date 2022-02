Lost Ark fait le point sur les serveurs, aucun transfert de personnage de prévu

La région Europe centrale est pleine, et nous n’avons malheureusement aucun moyen d’augmenter le nombre de joueuses et de joueurs par monde en Europe centrale. En raison de la complexité des nombreux systèmes devant opérer de concert, il est impossible d’ajouter de nouveaux serveurs.

Depuis le lancement mondial de Lost Ark, le MMORPG connaît, comme vous devez sans aucun doute le savoir, de gros problèmes de serveurs, à la suite de l'affluence massive de joueurs, lesquels souhaitent tous découvrir cette nouvelle aventure. De ce fait,, pour tenter de limiter l'attente. Malheureusement, ces problèmes persistent.Les développeurs ont donc fait le point, pour éclaircir la situation, qui ne devrait, malheureusement, pas s'améliorer à très court terme. Il y a quelques jours, une nouvelle région a été lancée , en Europe, destinée en grande partie aux nouveaux joueurs et à celles et ceux qui n'avaient pas beaucoup progressé, région qui limite l'attente avant d'entrer dans le serveur. Cependant, ceux étant en Europe central et ayant un personnage avec un niveau élevé ne pourront pas voir les files d'attente diminuer, puisque les développeurs ont ajouté le nombre de serveurs maximum.. La fonctionnalité vient en effet à peine d'être déployée en Corée, et « il s’agit d’un procédé discontinu hebdomadaire nécessitant un temps d’arrêt [...] et cette option n’est pas viable à l’heure actuelle dans la version occidentale du jeu ».Il faudra donc faire avec l'attente pendant encore quelques semaines, a minima, ou changer de région, quitte à perdre sa progression et les objets achetés dans la boutique. Lost Ark reste, pour rappel, disponible sur PC, par le biais de Steam. Aucune sortie sur consoles n'est pour le moment prévue