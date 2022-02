Lost Ark sortira-t-il sur console (PS4, PS5, Xbox One/Series) ?

Lost Ark sortira-t-il sur PS4, PS5, Xbox One ou Series ?

Disponible depuis plusieurs années en Corée du Sud, Russie et Japon, Lost Ark a signé une arrivée fracassante en Europe et dans le reste du monde en ce début d'année 2022, signant, par ailleurs, la deuxième meilleure performance de tous les temps sur Steam, en termes d'utilisateurs simultanés. Malgré les quelques problèmes de serveurs (qui ne sont pas étonnants), le jeu est un véritable succès.De ce fait, de nombreux joueurs se demandent siPour tourner court,, quelle que soit la génération. Smilegate RPG, le studio en charge du développement du jeu, a confirmé, à plusieurs reprises, que, pour le moment par l'intermédiaire de Steam.Qui plus est, le gameplay n'est pas ce qu'il y a de plus adapté pour jouer à la manette, et donc sur consoles, étant donné que Lost Ark possède de nombreux raccourcis, que ce soit pour les attaques et compétences ou gérer d'autres points, et il serait assez difficile de transposer cela sur console, et garder une expérience immersive et ergonomique.Toutefois, il ne faut jamais dire jamais. Smilegate RPG, qui s'est associé à Amazon pour la distribution de Lost Ark dans le reste du monde, pourrait, dans le futur, d'ici quelques mois, voire années, revenir sur ses paroles et proposer une version de Lost Ark sur console. Une version qui pourrait être plus épurée et propre à cette plateforme.Mais en attendant,reste uniquement jouable sur PC, par le biais de Steam, en free-to-play.