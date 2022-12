Meilleures ventes Steam 2022

Meilleures nouveautés Steam 2022

Dying Light 2

Lost Ark

Total War: WARHAMMER III

V Rising

Call of Duty: Modern Warfare 2

Elden Ring

Monster Hunter Rise

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Warhammer 40,000: Darktide

Stray

FIFA 23

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

Jeux les plus populaires sur Steam en 2022

Comme chaque fin d'année,. Meilleures ventes, meilleures nouveautés, jeux les plus populaires, de nombreuses catégories ont été partagées, permettant donc d'avoir un aperçu assez fidèle des titres qui ont connu le succès en 2022.Ainsi, comme vous pourrez le voir dans les classements détaillés ci-dessous,, malgré les gros problèmes lors de son lancement, puisqu'il se place dans les trois classements les plus importants, tout comme PUBG (meilleures ventes et plus populaires) ou encore CSGO. Les autres sorties marquantes de l'année, telles que Call of Duty: Modern Warfare 2, LEGO Star Wars The Skywalker Saga, mais aussi Dying Light 2 se placent très bien.Pour plus de précision, voici. Notez que l'ordre n'est pas indicatif des performances.Classement basé sur le chiffre d'affaires brut.Classement basé sur le chiffre d'affaires brut.Jeux ayant dépassé les 240 000 personnes simultanément, hors offres promotionnelles (week-end gratuit, jeu offert etc.).Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le « Best of Steam » version 2022 ici