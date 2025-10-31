Riot Games (League of Legends) prêt à recruter les développeurs de New World

L'annonce de l'arrêt de New World a été un véritable choc pour la communauté et pour les équipes de développement. Mais les internautes ont eu une idée étonnante pour sauver les talents du titre d'Amazon : contacter Riot Games.
Le 29 octobre 2025, Amazon Games a annoncé dans un communiqué officiel que le développement actif de New World
était stoppé. Le titre ne recevra plus de mises à jour et les serveurs du jeu seront maintenus jusqu'en 2026. Si les équipes qui ont échappé au licenciement massif vont continuer la maintenance du jeu, sa fin semble proche. Mais les joueurs n'acceptent pas la nouvelle et se battent.
Certains ont notamment lancé une pétition pour tenter de sauver New World de la fermeture définitive. Mais un internaute a eu une idée plus étonnante pour sauver les emplois des développeurs
les plus talentueux du titre.
Une suggestion qui a rapidement retenu l'attention
En réaction à cette annonce, l'utilisateur de X/Twitter neekozoomer a publié un message sur la plateforme en y mentionnant Riot Games
, la maison-mère de League of Legends
:
Riot Games, embauchez massivement ces développeurs d'Amazon Games et lancez ce MMO ! Un MMO à la Riot répond à un besoin colossal du jeu vidéo.
Mais neekozoomer ne s'attendait surement pas à voir Marc Merrill, co-créateur de League of Legends, répondre à ce message.
D'ailleurs, il a lancé un appel à l'attention des développeurs licenciés ayant travaillé sur New World.
Les anciennes équipes de New World bientôt responsables du MMORPG de Riot Games ?
Marc Merrill a répondu en publiant sur X/Twitter ce message : « Qui sont les développeurs vedettes des équipes ? Nous sommes toujours à la recherche de talents exceptionnels, prêts à relever les défis les plus complexes et à résoudre les problèmes pour les joueurs les plus passionnés.
» Il n'est d'ailleurs pas le seul à être intéressé par de nouveaux talents.
L'une des réponses à ces publications est un émoji yeux partagé par Fabrice Condominas, producteur exécutif chez Riot.
Il est donc possible que certains des anciens développeurs de New World soient donc approchés par les créateurs de League of Legends dans les prochaines semaines pour rejoindre ce projet ambitieux annoncé de longue date. Affaire à suivre…
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