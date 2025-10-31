Riot Games (League of Legends) prêt à recruter les développeurs de New World



le 31 octobre 2025 à 09h58 Publié par Justine Manchuelle le 31 octobre 2025 à 09h58

L'annonce de l'arrêt de New World a été un véritable choc pour la communauté et pour les équipes de développement. Mais les internautes ont eu une idée étonnante pour sauver les talents du titre d'Amazon : contacter Riot Games.