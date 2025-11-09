LoL : Zaahen, quelle est la date de sortie du nouveau champion ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 novembre 2025 à 12h01
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de Zaahen, le nouveau champion de LoL, dans cet article.
LoL : Zaahen, quelle est la date de sortie du nouveau champion ?
Régulièrement, de nouveaux personnages jouables sont ajoutés sur League of Legends, et en cette fin d'année 2025, un héros supplémentaire va faire son entrée sur le MOBA. Il s'agit de Zaahen, le Dieu déchu à moitié Darkin, et pour vous préparer à cet ajout, nous vous indiquons ici sa date de sortie.

Quand va sortir Zaahen sur LoL ?

Le 172ème champion de LoL se jouera sur la voie du haut ou dans la jungle -bien que cette position demeure ouverte-, et il se prénommera Zaahen, l'Incorruptible. L'annonce officielle le présentant a eu lieu seulement quelques jours avant son entrée, si bien que vous n'aurez que peu de temps pour vous entraîner avec Zaahen sur le PBE. En effet, sa date de sortie a été fixée au 19 novembre 2025, avec la mise à jour 25.23.

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Les détails de ses sorts ont été divulgués par le développeur, et il apparaît à leur lecture que Zaahen sera un combattant qui va exceller dans l'art de régénérer ses points de vie. Il disposera également de capacité de contrôle de ses adversaires, et administrera des dégâts physiques. 

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Dash, effet d'attraction, vol de vie, résurrection, Zaahen bénéficiera d'une vaste palette qui devrait en faire un héros redoutable. Il est alors possible qu'il révèle une puissance étonnante, et qu'en toute logique, il fasse l'objet de bannissements répétés au moment de son lancement. Le Dieu déchu sera le dernier champion à sortir en 2025 sur LoL, et succédera à Yunara, qui avait fait ses débuts au cours de l'été.

Miniature vidéo

Préparez-vous à apprendre à manier ou à jouer contre Zaahen si vous avez des affinités avec les rôles de toplaner ou de jungler, car le semi-Darkin deviendra sans doute un personnage incontournable à ces postes. Rendez-vous donc le mercredi 19 novembre 2025 pour effectuer vos premiers pas avec la future terreur de la Faille de l'invocateur.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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