LoL : Zaahen intégrera le jeu en novembre 2025, Riot Games a présenté le Dieu déchu

Découvrez Zaahen et ses compétences, le prochain champion à rejoindre League of Legends en novembre 2025, dans cet article.
Après Yunara en juillet 2025, un semi-Darkin va faire son entrée sur LoL
en novembre 2025, et son identité ne devrait pas vous surprendre. En effet, des rumeurs à ce sujet circulent depuis quelques semaines, et Riot Games a enfin présenté officiellement Zaahen et ses compétences
le 19 novembre.
Zaahen rejoint la Ligue en novembre 2025
« Ni Transfiguré, ni Darkin »,
c'est ainsi que Riot Games décrit Zaahen l'Incorruptible, le prochain champion qui intégrera LoL.
Zaahen n'est autre qu'un Dieu déchu, maniant « à la fois le divin et l'impie
», dont la mission principale est de traquer les Darkin, tout en résistant à la corruption. Ce personnage complexe avait du se sceller dans son glaive pour ne pas devenir fou autrefois, et est aujourd'hui libre de protéger Runeterra comme bon lui semble, en ayant recours à la violence et à la force de son arme.
Au niveau de son gameplay, Zaahen
aura la particularité de disposer d'une capacité importante de régénération de points de vie, et administrera des dégâts physiques. Relativement mobile, il pourra contrôler au besoin ses adversaires tout en mettant à mal leur santé. Il apparaît avoir été conçu pour évoluer sur la top lane
ou dans la jungle, et son rôle de prédilection sera sans doute identifié plus tard, lorsque les joueurs l'incarneront et le testeront.
Quelles seront les compétences de Zaahen ?
Riot Games a également communiqué les détails des compétences de Zaahen
, et la lecture de ses sorts nous confirme qu'il devrait bel et bien exceller dans la jungler ou sur la voie du haut.
Passif - Guerrier immortel
- Les attaques et compétences de Zaahen qui touchent un champion ennemi lui octroient des effets de Détermination. Chaque effet lui octroie des dégâts d'attaque bonus. Au maximum d'effets cumulés, Zaahen gagne des dégâts d'attaque et peut revenir à la vie.
A - Glaive des Darkin
- Lors de sa prochaine attaque, Zaahen taillade deux fois sa cible, infligeant des dégâts bonus et récupérant des PV. Zaahen peut relancer cette compétence pour que sa prochaine attaque inflige des dégâts bonus et projette sa cible dans les airs.
Z - Retour redoutable
- Zaahen donne un coup d'estoc dans une direction, infligeant des dégâts aux ennemis touchés et les attirant vers lui.
E - Incursion dorée
- Zaahen se rue dans une direction et lance une taillade autour de lui.
R - Libération inexorable
Zaahen sortira avec le patch 25.23 de LoL
- Zaahen s'élève dans les airs puis redescend en piqué, infligeant des dégâts aux ennemis et se soignant d'une partie des dégâts infligés.
, qui sera déployé le 19 novembre 2025. Vous découvrirez ainsi le Dieu déchu d'ici quelques jours, alors préparez-vous à adopter un nouveau gameplay pour remporter de belles victoires dans la Faille de l'invocateur.
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