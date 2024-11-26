LoL : Une refonte de Viktor serait imminente

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 novembre 2024 à 10h11
Viktor pourrait bientôt faire l'objet d'une refonte sur LoL selon quelques fuites et des données dataminées sur le PBE.
LoL : Une refonte de Viktor serait imminente
La diffusion de la dernière saison d'Arcane est l'occasion pour Riot Games d'étendre cet univers à LoL, et selon certaines fuites, Viktor serait concerné par quelques nouveautés. Le héraut des machines pourrait recevoir une refonte dès le 11 décembre 2024.

Une refonte de Viktor devrait bientôt arriver sur LoL

Les fans d'Arcane ont sans doute remarqué que le Viktor de la série et celui de LoL ne se ressemblent pas vraiment, c'est pourquoi il ne serait pas surprenant que Riot Games saisisse cette opportunité pour apporter une refonte au champion. Des données dataminées iraient dans ce sens, et indiqueraient que ce personnage devrait bientôt faire l'objet d'un rework. En effet, des informations trouvées sur le PBE témoignent que le développeur aurait prévu une refonte visuelle et du gameplay de Viktor, et selon le compte X "LeagueOfLeaks", elle devrait être mise en ligne à partir du 11 décembre 2024.
D'ailleurs, ce changement majeur n'a pas été la seule révélation faite par le biais de ce compte, puisque l'ajout de Mel sur le MOBA a également été évoqué. Les deux champions devraient revêtir une apparence proche de celle de TFT, et bénéficier aussi d'un nouveau skin.
Il est d'ailleurs possible que Viktor reçoive un cosmétique légendaire, en lien avec la fin de la saison 2 d'Arcane. Au niveau de son gameplay futur, nous ne savons que très peu de choses pour l'instant. Néanmoins, selon le YouTuber "Big Bad Bear, les changements devraient surtout concerner sa compétence ultime.

Miniature vidéo

Plus il participera à des éliminations, plus sa puissance devrait augmenter et ainsi accroître la zone d'effet de son R. Il serait donc encore plus axé sur le late game qu'à l'heure actuelle, ce qui ferait écho à son évolution dans la série. Riot Games n'a pas confirmé la refonte de Viktor, mais si elle est effectivement prévue pour décembre, le développeur ne devrait pas tarder à détailler cette nouveauté.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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