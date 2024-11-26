LoL : Une refonte de Viktor serait imminente

LoL : Rotation des Champions gratuits
Découvrez la rotation des Champions gratuits, actuellement disponible sur League of Legends.
D'ailleurs, ce changement majeur n'a pas été la seule révélation faite par le biais de ce compte, puisque l'ajout de Mel sur le MOBA a également été évoqué. Les deux champions devraient revêtir une apparence proche de celle de TFT, et bénéficier aussi d'un nouveau skin.
Yes, in fact, it will be released on the PBE this week and launched on December 11th on the live servers! More information very soon, stay tuned! 👀— League of Legends Leaks & News (@LeagueOfLeaks) November 24, 2024
Il est d'ailleurs possible que Viktor reçoive un cosmétique légendaire, en lien avec la fin de la saison 2 d'Arcane. Au niveau de son gameplay futur, nous ne savons que très peu de choses pour l'instant. Néanmoins, selon le YouTuber "Big Bad Bear, les changements devraient surtout concerner sa compétence ultime.
Viktor's Rework and Mel Leaked | #LeagueOfLegends— League of Legends Leaks & News (@LeagueOfLeaks) November 21, 2024
This is how Viktor and Mel's models will look in TFT. Expect a very similar design for League of Legends. pic.twitter.com/gLBOZOkHPt
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