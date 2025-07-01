LoL : Une fonctionnalité proposant un aperçu des skins est en train d'être testée

Les développeurs de LoL ont présenté une potentielle nouvelle fonctionnalité à venir sur le MOBA : un aperçu de skins directement via le client.
Riot Games améliorer LoL
régulièrement, et le développeur teste une nouvelle fonctionnalité sur les serveurs nord-américains en lien avec les cosmétiques. Son objectif sera de vous apporter une meilleure visibilité sur les skins que vous achetez.
Une fonctionnalité proposant un aperçu des skins sur LoL est en cours de tests
Sur LoL
, il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent réel pour avancer dans le jeu, mais il est possible de s'offrir de nouvelles apparences pour ses personnages préférés en faisant l'acquisition de skins. Presque à chaque fois qu'un patch est déployé, des modèles supplémentaires sont ajoutés, mais leur prévisualisation ne peut se faire en jeu. Les joueurs ont ainsi pris l'habitude de se rendre sur YouTube, en particulier sur la chaîne "SkinSpotlights" avant d'effectuer un achat, car celle-ci présente toujours un aperçu vidéo de tous les cosmétiques, et ce dès leur sortie sur le PBE.
En juin 2025, "Mikouz", producteur du jeu, a indiqué sur X que cela était sur le point de changer. Une fonctionnalité permettant d'obtenir un aperçu des skins directement dans la boutique de LoL est en train d'être testée sur les serveurs NA auprès d'un sous-ensemble de joueurs.
À la suite de leurs retours, Riot Games pourra apporter d'éventuels ajustements, et pourra ensuite étendre pleinement cette fonctionnalité à l'ensemble du monde.
Un accueil mitigé
Même si cette nouvelle est bonne, une partie des joueurs estime que l'ajout de l'aperçu de skins en jeu arrive trop tard, en témoignent les commentaires publiés à la suite de la communication de "Mikouz". Certains ont également mis en lumière le fait que le client de LoL
serait dépassé, et que l'aperçu de skins pourrait venir accentuer des problèmes techniques déjà existants.
D'un autre côté, d'autres sont très heureux de l'arrivée de cette fonctionnalité, mais s'interrogent tout de même sur les améliorations à apporter. L'idée de remplacer de simples vidéos intégrées à un outil d'entraînement similaire à celui d'Overwatch paraît séduire la communauté, et Riot Games pourrait peut-être s'inspirer de cette idée pour améliorer le futur outil.
Pour l'instant, la fonctionnalité d'aperçu de skins
n'est qu'expérimentale. Rien ne garantit qu'elle sera définitivement introduire sur LoL, si bien qu'il faudra patienter un peu pour en avoir la certitude et connaître les potentiels changements apportés par le développeur.
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