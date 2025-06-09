LoL : Une bonne nouvelle attend les fans de Viktor

À la suite de la VGU controversée de Viktor sur LoL, Riot Games prévoit la sortie d'un nouveau cosmétique.
En fin d'année 2024, Riot Games avait déployé une mise à jour visuelle de Viktor sur League of Legends
, concernant le champion original ainsi que certains skins. Or, le résultat n'avait pas franchement convaincu les fans du Héraut de l'Arcane.
Viktor va recevoir un skin rétro sur LoL
À la suite des retours négatifs liés à la mise à jour visuelle (VGU) du champion Viktor
sur LoL
au cours de l'hiver 2024, Riot Games s'était montré hésitant quant à la meilleure manière d'agir pour contenter le plus de joueurs possible. Même si les fans de la série animée Arcane avaient apprécié les changements, ce n'était pas le cas de ceux pour qui Viktor est un main depuis de nombreuses années. Le développeur avait alors promis des ajustements sur l'apparence du personnage, mais ce n'est pas pour autant que les joueurs avaient tous obtenu satisfaction.
En réponse à vos suggestions et à vos doléances, Riot Games a indiqué qu'un skin rétro pour Viktor devrait sortir plus tard dans l'année.
Le Héraut de l'Arcane fera ainsi son retour en épousant son apparence classique, ce qui permettra à tous les joueurs d'avoir le choix entre le modèle inspiré d'Arcane et le Viktor du MOBA.
Le développeur n'a pas communiqué davantage d'informations à ce sujet, si bien que nous ne savons pas quand ce cosmétique sera disponible ni à quel prix. Quoi qu'il en soit, ce skin devrait réconcilier la communauté avec Riot Games, qui essuie de vifs reproches depuis quelques mois à cause de la qualité jugée médiocre de certains cosmétiques. Ceux du bal masqué de la Rose noire avaient d'ailleurs été retravaillés en mai 2025 afin de mieux contenter les joueurs, témoignant de la volonté réelle de l'entreprise d'écouter la communauté de LoL
.
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