LoL : Un nouveau jeu bientôt disponible ?

An unannounced "A League of Legends Story" game titled Mageseeker: A League of Legends Story starring Sylas has been rated in Korea: https://t.co/3Aad5ZZsyy



This joins previously announced upcoming games CONV/RGENCE: A LoL Story and Song of Nunu: A LoL Story. pic.twitter.com/d5De6iAFX8 — Gematsu (@gematsu) January 13, 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis maintenant de nombreuses années, League of Legends se positionne en tant que leader des MOBA. De ce fait, plusieurs jeux dérivés de la célèbre licence ont vu le jour récemment ou ont été annoncés comme étant en cours de développement. Parmi eux, nous comptons notammentou encore, qui appartiennent tous à la série de jeux «». Cependant, Riot Games ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et il semblerait qu'un nouvel opus soit en préparation.Selon le comité d'évaluation et d'administration des jeux de Corée du Sud, qui a laissé échapper l'information, celui-ci aurait pour nomet mettrait en scène, un mage originaire d'une ville réfractaire à la magie : Demacia. Le « Révolutionnaire Déchaîné », comme il a été appelé par ses créateurs, aurait pour mission de sauver cette fameuse cité, de renverser les personnes qui sont au pouvoir et de libérer les mages qui y sont emprisonnés.Ce nouveau jeu prometcontre des humains et non-humains. Cependant, ce sont les seules informations qui ont été dévoilées et celles-ci ont rapidement été supprimées par le comité qui a probablement communiqué trop tôt sur l'arrivée de Mageseeker. Fort heureusement, le compte Twitter Gematsu s'est empressé de faire des captures d'écran et de partager la nouvelle sur le réseau social.n'a pour le moment été communiquée mais nous espérons en savoir plus prochainement sur ce fameux jeu. En attendant, vous pouvez toujours jouer aux opus déjà disponibles, ou bien vous lancer à la conquête du ladder sur League of Legends, puisque la saison 13 vient tout juste d'être lancée.