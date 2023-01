LoL : Un nerf pour les junglers avec le patch 13.3

Les premières informations du patch 13.3

Les champions qui subissent un buff

Kayle

Lee Sin

Kayne Assassin

Jarvan IV

Trundle

LeBlanc

Les supports tank

Les champions qui subissent un nerf

Amumu

Zac

K'Sante

Les buffs du système

Overheal

Les nerfs du système

Les ganks des junglers en early game

Les ajustements du système

Vertu Radieuse

Ténacité

Alors quese concentrait en grande partie sur les ADC et les combattants,. C'est ce qu'a révélé Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison sur Twitter ce mardi 31 janvier, en dévoilant les premiers éléments qui composeront la mise à jour qui sera déployée le 8 février. Certains changements qui n'ont pas pu être apportés sur le patch 13.2 seront également intégrés au patch 13.3.depuis le début de la saison 13. Selon le site U.GG , ils font partie des junglers qui ont le plus haut winrate. La petite momie se hisse d'ailleurs à la seconde place avec untandis que le blob occupe la cinquième place avec. « Ils sont encore trop forts maintenant que l'Étreinte Démoniaque a été buff », indique Phroxzon dans son tweet.Ce changement sur Zac ne sera d'ailleurs pas son seul handicap, puisqueet qu'il s'agit de l'un des objets essentiels à son stuff., quant à lui, est le dernier champion arrivé sur la Faille de l'Invocateur et. C'est notamment le cas en Corée du Sud où il a, selon Oracle's Elixir . Moins présent dans les parties des amateurs, il n'en reste pas moins populaire. Néanmoins, nous pouvons imaginer que« Nous examinons la puissance de dive dans la jungle et les récompenses du gank contre le farm. Il y a plus à faire sur la jungle, mais nous voulons atteindre la puissance de gank early (en particulier sur la botlane) à court terme », a expliqué Phroxzon. L'objectif ici est donc deafin que les junglers passent plus de temps à nettoyer leur jungle.