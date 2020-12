LoL : Un MMO annoncé par Riot Games

Un MMO dans l'univers de LoL arrive

Décidément, les bonnes nouvelles affluent ces dernières semaines en termes d'annonces. Les amateurs de l'peuvent eux aussi participer à la fête, puisque nous venons d'apprendre qu'Une grande partie de la communauté demandait depuis de nombreuses années à. Demande qui a été « acceptée » puisque le studio à l'origine de l'un des MOBA les plus populaires travaille actuellement sur un jeu de rôle massivement multijoueur. C'est Greg Street, ancien de chez Blizzard ayant notamment travaillé sur World of Warcraft, autre MMO, et actuellement vice-président de la propriété intellectuelle et du divertissement, qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.Il a dans un premier temps parlé de son nouveau travail, qui « consiste à lancer un grand (certains diront énorme) jeu que beaucoup d'entre vous et de nombreux Rioters nous ont demandé de créer ». S'il n'a pas tout de suite indiqué le genre de ce jeu,Si nous nous replongeons dans les annonces de Riot Games effectuées en fin d'année 2019, trois projets majeurs avaient été annoncés, dans le but d'étendre l'univers de League of Legends. Project A, qui a donné VALORANT , avait à ce moment été officialisé, tout comme le Project L et F. Si le premier semble être un jeu de combat, ce MMO pourrait donc être ce fameux, ce qui signifierait que sa production peut avoir démarré il y a quelques mois.Bien évidemment, les détails sont pour le moment inexistants, et il va probablement falloir patienter encore quelques mois avant d'avoir des bribes d'informations, mais la nouvelle ravira une multitude de joueurs.