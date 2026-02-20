LoL : Un chat vocal ouvert risque d'arriver prochainement

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 20 février 2026 à 11h26
La question du chat vocal ouvert crée le débat au sein de la communauté de LoL depuis longtemps, et en février 2026, cette fonctionnalité paraît être en cours de préparation.
LoL : Un chat vocal ouvert risque d'arriver prochainement
En février 2026, une découverte sur les fichiers du PBE de LoL laisse penser que l'intégration d'un chat vocal ouvert à tous les membres de votre équipe, et non plus seulement à ceux faisant partie de la premade, serait en cours de préparation.

Le chat vocal ouvert devrait être implanté sur LoL très bientôt

Le débat fait rage depuis plusieurs années au sein de la communauté de League of Legends. Et s'il était pertinent de proposer un système complet de chat vocal en jeu, qui permettrait de communiquer directement avec les autres membres de son équipe, même ceux que l'on ne connaît pas ? Une telle fonctionnalité existe déjà sur d'autres jeux, par exemple Arc Raiders, mais sur un titre où la toxicité est aussi développée que sur LoL, est-ce vraiment une bonne idée ?

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Riot Games semble avoir pris position en la matière. En effet, il a été découvert en février 2026 sur le PBE du patch 16.6 prévu pour mars prochain, des fichiers relatifs à l'ajout d'un chat vocal ouvert. Un paramètre stipulant « d'Activer le chat vocal d'équipe » a été repéré, et les datamineurs ont trouvé plusieurs références supplémentaires allant dans ce sens.


Selon eux, un bouton autorisant le push-to-talk pour parler à vos premades, et un autre pour dialoguer avec l'ensemble de l'équipe seront disponibles. Même si un système vocal existe depuis 2018, il est limité à vos amis, ne laissant que le chat textuel et les pings pour communiquer avec les autres joueurs. Or, cela suffit déjà à beaucoup pour faire preuve de toxicité, il est donc facile d'imaginer à quel point cette attitude pourrait s'intensifier si la parole était encore plus libre. Le développeur aurait alors fort à faire pour modérer les tempéraments de certains, bien qu'il semble que vous pourrez choisir ou non d'activer ce nouveau chat vocal via les paramètres. Reste à maintenant à attendre que Riot Games en dise plus à ce sujet de façon officielle, et à expérimenter ce système soi-même, probablement d'ici quelques semaines.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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