LoL : Un budget plus important que jamais en 2023

est sorti en 2009 et depuis ne cesse de voir sa communauté grossir. Ces derniers mois, celle-ci a même accueilli de nombreux néophytes grâce à la série Arcane, disponible sur Netflix. L'esport, de plus en plus suivi, permet également à certains curieux de faire leur entrée dans le MOBA de Riot Games, qui ne connaît aucun équivalent.D'ailleurs, comme l'a indiqué le PDG, le français Nicolo Laurent, dans une excellente interview donnée à Kombini,. En 2023,, mais cela ne signifie pas forcément que tout cet argent sera destiné au jeu en lui-même, puisqu'une partie sera très probablement dédiée à l'esport et une autre aux projets annexes, qu'ils soient indépendants ou non.Mais ces propos doivent effectivement confirmer le fait que, avec, peut-être, la refonte du client ou l'interface, pouvant paraître vieillot pour certains. En outre, Riot Games est bien décidé à soutenir LoL sur le très long terme,avec « les parents qui amèneront leurs enfants dans le jeu ».Pour le reste, l'interview évoque notamment les débuts de la société, qui n'ont pas été faciles, principalement face aux refus des éditeurs de mettre en avant LoL, avant que le MOBA ne prenne son envol et devienne le hit que nous connaissons tous où, treize ans après sa sortie, plus de 500 personnes travaillent encore dessus.