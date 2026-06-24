LoL : Skins SKT T1 des Worlds 2025 : visuel, date de sortie et prix

Découvrez les apparences des skins aux couleurs de l'équipe SKT T1, victorieuse des championnats du monde de LoL en 2025, ainsi que leur prix et leur date de sortie dans cet article.

La mythique équipe de LoL, les SKT T1, avaient une nouvelle fois remporté les Worlds en 2025, ce qui implique que de nouveaux cosmétiques à leur effigie seront disponibles. En juin 2026, Riot Games a enfin dévoilé leur apparence, leur date de sortie et leur prix.

Les visuels et animations des skins SKT T1 2025 ont été partagés

Après plusieurs mois d'attente, Riot Games a révélé les détails concernant la série de skins honorant la victoire de l'équipe coréenne des SKT T1 au cours de championnats du monde 2025 de LoL. En effet, ces apparences sont en ligne sur le PBE depuis le 24 juin 2026, et leur esthétique devrait vous plaire. Les champions sélectionnés ont été choisi, comme d'habitude, par les vainqueurs. Vous retrouverez ainsi 6 modèles inédits, aux teintes écarlates, dorées et blanches, et aux animations de sorts personnalisées.

Miss Fortune

Xin Zhao

Galio

Seraphine

Yunara

Ambessa

Notez que "Gumayusi", l'ADC des SKT T1 pendant les Worlds, a reçu deux cosmétiques, Miss Fortune et Yunara, puisqu'il avait été élu MVP du tournoi.

Quand sortiront ces skins et à quel prix ?

Les cosmétiques SKT T1 des championnats du monde 2025 seront accessibles avec le patch 26.14 de LoL, prévu pour le 8 juillet 2026. Ils sont néanmoins testables sur le PBE depuis le 24 juin. Une fois la mise à jour 26.14 active, vous pourrez vous les offrir de manière individuelle ou sous forme de pack, ce qui vous octroiera en outre les bordures d'écran de chargement, les chromas, ainsi que les icônes de joueurs. Côté prix, pas de surprise : les skins SKT T1 seront proposés au même tarif que lors des éditions précédentes :

Skin de base → 1 350 RP

Édition signature → 2 890 RP (sont inclus la bordure d'écran de chargement, le chroma, la signature du joueur)

Pack épique → 14 450 RP

Miss Fortune Édition Prestige → 125 essences mythiques ou 2 000 jetons d'événement

Rendez-vous donc dès le 8 juillet pour ces skins, et adopter les couleurs des légendaires joueurs T1 dans vos parties de League of Legends.