LoL : Séraphine officialisée comme nouveau champion

K/DA ALL OUT Ahri - Skin épique à 1 350 RP

K/DA ALL OUT Evelynn - Skin épique à 1 350 RP

K/DA ALL OUT Akali - Skin épique à 1 350 RP

K/DA ALL OUT Kai'Sa - Skin épique à 1 350 RP

K/DA ALL OUT Kai'Sa - Skin prestige débloqué avec 2 000 jetons du Mondial

Personnage virtuel créé par Riot Games, possédant même un compte Twitter avec plus de 300 000 followers . L'officialisation a eu lieu en ce début de mois d'octobre, pour le plus grand plaisir de toute une communauté.Son arrivée sur la faille de l'Invocateur sera faite par le biais d'un nouvel événement avec le groupe pop K/DA, ajoutant moult skins. Bien évidemment,vendu en échange de 3 250 RP, lequel possède trois formes différentes qui suivent son parcours sur les réseaux sociaux.. Nous ne savons pas encore officiellement les sorts et compétences de la championne, mais nous pouvons d'ores et déjà avancer qu'il s'agit d'un support/voie du milieu.Ci-dessous, retrouvez tout le contenu de l'événement K/DA, en plus de Séraphine et son skin :