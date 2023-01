LoL : Séraphine n'aurait « pas fonctionné » selon Riot

La Chanteuse Rêveuse serait un échec

fait partie des 161 champions déjà présents sur le célèbre MOBA. Sortie il y a maintenant un peu plus de deux ans, elle a rapidement été adoptée par la communauté. Tout de suite considérée comme la parfaite remplaçante de Sona, elle a excellé au poste de support et de midlaner, puis a évolué pour se placer dans les rangs des AP carry. Pourtant, selon les dires de certains employés de Riot Games,, ou la Chanteuse Rêveuse, se bat à l'aide d'ondes sonores et de notes de musique. Ses capacités lui permettent à la fois de faire des dégâts, de protéger ses alliés tout en les soignant, mais aussi d'étourdir ses ennemis. Son kit fait donc d'elle un personnage très polyvalent et nous aurions facilement pu croire qu'elle se démarquerait des autres. Bien évidemment, elle a eu son heure de gloire, mais cela n'aura pas duré si longtemps que ça. En effet, après avoir étéla jeune chanteuse a, jusqu'à naviguer dans les abysses des champions oubliés du jeu. Il est désormais très rare de la croiser sur la Faille de l'Invocateur, les joueurs lui préférant Renata, Zilean ou encore Nami pour ce début de saison 13.Cette triste constatation a été, Lexi "Lexical" Gao. Celle-ci s'est récemment exprimée sur Reddit à propos de différents champions et elle a notamment brièvement évoqué le cas de Séraphine. « Les mises à jour sont un moyen pour nous de rétablir la construction du monde autour d'elles et également d'examiner plus en profondeur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné (*tousse* Séraphine *tousse). » Sans que cela soit dit explicitement, nous comprenons ici parfaitement que le personnage n'a pas aussi bien marché que ce qui était espéré, même si les causes nous sont inconnues.Cependant,, d'autres membres de la Faille étant plus une priorité pour les développeurs du MOBA, tel que Skarner. Nous espérons en tous les cas que notre star en herbe pourra bénéficier de quelques changements dans les mois à venir pour être à nouveau au top dans le cœur de la communauté.