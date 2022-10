LoL : Riot révèle les ajustements pour la saison 13

Changements sur les wards

Changements sur la communication

Changements sur les lanes

Expérience en voie solo : les voies solo recevront un multiplicateur d'XP de 95 % (contre 93 % auparavant) sur les sbires.

Expérience en voie duo : les voies duo recevront un multiplicateur d'XP de 22 % (contre 24,73 % auparavant) sur les sbires.

Changement aux PO en voie du milieu : tous les sbires qui apparaîtront dans la voie du milieu vaudront 1 PO de moins avant 14 minutes lorsque vous leur infligerez le coup de grâce. (auparavant, seuls les sbires canonniers valaient moins d'or, mais ils valaient 10 PO de moins)

Suggestions de sorts et de runes

Avant toute chose, il est important de noter que toutes ces nouvelles données sont amenées à apparaître. Elles sont donc susceptibles de changer, notamment en termes de statistiques, tout au long de leur phase de test, mais également lors de leur arrivée sur le serveur live.Il sera désormais possible de voir où en est, où qu'elles soient sur la carte. Quand il restera 60 ou 30 secondes sur une balise, des symboles spécifiques vous le feront savoir.Une version semblable de cet ajout visuel fera son apparition concernant. Il s'agit plus précisément d'une mécanique qui récompensera, manifestement, la communication. En effet, le chronomètre n'apparaîtra sur les wards ennemies qu'à deux conditions : avoir vu la balise être posée et signaler sa présence à vos coéquipiers. Une fonctionnalité qui devrait notammentDans la continuité du dernier point évoqué,. La roue prévue à cet effet a été mise à jour afin d'y incorporer les nouveaux éléments. Nous comptons notamment de nouveaux types de signaux, qui permettent de délivrer des informations un peu plus complexes que ceux présents historiquement.Des pings innovants, pour avancer, inviter son équipe à tenir une position ou encore attirer un ennemi à un endroit. Cela permettra une plus grande finesse stratégique avec des joueurs qui ne sont pas forcément en vocal entre eux.Conjointement à ces pings généraux, une nouvelle roue apparaît pour ceux liés à la vision. Dans ce contexte,Enfin, dans le but de mieux faire circuler l'information d'un bout à l'autre de la carte, les pings s'afficheront de plus loin. Pour ce qui est des ennemis disparus, l'indication sera visible partout sur la carte. Les autres types de pings seront affichés s'ils sont émis dans une certaine portée.En parallèle des nouvelles mécaniques de jungle, les lanes connaissent également quelques modifications, notamment pour les gains d'or et d'expérience.Pour finir, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition, principalement destinée aux nouveaux joueurs. Les plus inexpérimentés pourront compter sur l'extension du système de suggestions, qui couvre à présent. À l'instar des itinéraires de jungle qui pourront aussi être suggérés, ces nouvelles informations seront mises à jour à chaque patch en fonction de leur succès sur la Faille.