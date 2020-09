Nous prendrons en compte le déroulement du jeu avant que le joueur ne soit parti et chercherons à voir si la situation s'est répétée. Si vous perdiez déjà avant, forcer quelqu'un à se mettre AFK ne vous sauvera pas d'une perte importante de LP.

À l'instar de nombreux jeux compétitifs en équipe,, abandonnant la partie en cours de route et laissant de ce fait leurs équipiers en infériorité numérique, bien souvent dans une partie déjà mal engagée. Soucieux de limiter ces problèmes trop récurrents, Riot Games a annoncé dans une publication sur son site officiel avoir pris quelques mesures pour sanctionner plus lourdement ces joueurs.Nous apprenons que plusieurs tests ont eu lieu dans certaines régions,. Riot explique que lorsque les punitions arrivent plus rapidement, la récidivité des joueurs était beaucoup moins importante. Avant de voir ces mesures être appliquées à toutes les régions, le studio va veiller à les tester, pour proposer un système encore plus fiable et pertinent.En outre, le studio, qui est victime du même problème sur VALORANT Finalement, pour ne pas nuire à l'expérience de jeu et frustrer davantage les joueurs, l'impact sur les LP sera moindre lors des défaites où un AFK ou abandon a été détecté. Néanmoins, Riot anticipe les éventuels abandons ou AFK en expliquant que si la défaite était déjà « actée », les LP seront tout de même perdus.Ces changements devraient être implantés dans les semaines à venir, entre le patch 10.22 et 10.24. Riot ne manquera pas de nous en dire plus lorsque ces systèmes seront parfaitement au point.