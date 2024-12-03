LoL : Riot Games va sanctionner les créateurs de contenu tenant des propos irrespectueux

Riot Games s'attaque aux créateurs de contenu à l'origine de propos insultants avec une mise à jour des conditions d'utilisation de LoL en décembre 2024.
La lutte contre la toxicité et les comportements irrespectueux sur LoL
va encore se durcir puisque Riot Games a mis à jour ses conditions d'utilisation au début du mois de décembre 2024. Il est à présent possible d'être sanctionné pour des propos insultants tenus en dehors de la plateforme.
Riot Games accélère la lutte contre la toxicité sur LoL en s'attaquant aux créateurs de contenu
Dans l'optique d'assainir l'écosystème de LoL
, Riot Games n'a pas hésité à apporter quelques changements de taille au niveau des conditions d'utilisation du MOBA en décembre 2024. Désormais, les créateurs de contenu tenant des propos déplacés, humiliants ou insultants à l'encontre d'autres joueurs pourront être sanctionnés, et ce même si ces attitudes négatives sont effectuées en dehors de la plateforme.
Le but de cette manœuvre drastique est de « protéger les joueurs contre des comportements préjudiciables qu'ils peuvent rencontrer dans les différents lieux qui touchent à leur expérience de jeu
».
Concrètement, des actions commises sur un flux Twitch, sur un réseau ou au cours d'une séance de streaming pourront donner lieu à des sanctions.
Par exemple, si un créateur utilise des insultes haineuses à l'encontre d'un joueur adverse ou d'un coéquipier sur son flux, mais pas en jeu par le biais d'un chat ou d'une communication vocale, nous pouvons tout de même lui infliger une sanction comme si ce comportement s'était produit en jeu.
Les concernés risqueront un avertissement voire un bannissement total sur tous les titres édités par Riot Games
pour les agissements les plus graves. Les propos irrespectueux pourront être dénoncés par les joueurs ou les spectateurs, mais cette nouvelle politique ne sera réellement appliquée qu'à partir du 3 janvier 2025, afin de laisser le temps aux créateurs de contenu de s'adapter à ces nouvelles règles.
De telles mesures de modération paraissent quelque peu difficiles à mettre en place, si bien qu'il faudra sans doute du temps à l'entreprise pour parfaire ce système. Quoi qu'il en soit, s'attaquer à ceux supposés montrer l'exemple devrait inciter la communauté à se calmer et à se rappeler que LoL
demeure avant tout un jeu destiné à s'amuser.
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