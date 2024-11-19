LoL : Riot Games semble avoir d'autres projets après Arcane

Riot Games proposera probablement, à l'avenir, d'autres œuvres, à l'image d'Arcane, puisqu'il y a « d'autres histoires à raconter ».

De nouveaux projets, dans la veine d'Arcane, du côté de Riot Games

Cuz there are lots of other stories to tell — Tryndamere (@MarcMerrill) November 16, 2024

Les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent, depuis le 9 novembre 2024, visionner la saison 2 d'Arcane sur la plateforme de streaming, Netflix. Alors qu'il ne reste plus que trois épisodes à découvrir, certains internautes s'interrogent quant à la décision de Riot Games d'arrêter leur série à succès avec la deuxième saison.Il y a plusieurs jours de cela, le co-fondateur de Riot Games, Marc Merrill, a, effectivement, répondu à un utilisateur Twitter à propos de la saison 2 d'Arcane. La question est la suivante : « La raison pour laquelle il n'y aura pas d'autres saisons [pour Arcane] ? ». Marc Merill a alors répondu : « Parce qu'il y a beaucoup d'autres histoires à raconter ».. Marc Merill n'a, malheureusement, pas partagé de plus amples informations à ce sujet.Toutefois, cette information n'est pas tout à fait nouvelle et étonnante puisqu'en juin 2024, Christian Linke, le co-créateur de la série, avait indiqué qu'Arcane « n'était que le début de notre aventure narrative » et que d'autres histoires allaient voir le jour. Reste à savoir ce que Riot Games nous réserve.En ce qui concerne la série Arcane, rappelons que celle-ci est à retrouver sur Netflix. À ce jour, la saison 2 compte six épisodes sur neuf. Les trois derniers, qui marqueront la fin d'Arcane, seront disponibles le samedi 23 novembre 2024, au matin en France, sur ladite plateforme. La première saison dispose de neuf épisodes, au total. D'après des informations récemment partagées, Arcane serait la série animée la plus chère de l'histoire pour la télévision ou les plateformes de streaming et aurait, ainsi, coûté 250 millions de dollars à Riot Games.