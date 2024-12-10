LoL : Riot Games pourrait faire marche arrière au sujet de la mise à jour visuelle de Viktor

À la suite des retours négatifs des joueurs concernant la VGU à venir de Viktor sur LoL, Riot Games prévoit de nouveaux ajustements.
Riot Games a annoncé au cours du mois de novembre 2024 une mise à jour visuelle (VGU) pour Viktor sur LoL
, qui a suscité un vif débat au sein de la communauté. Le développeur ne semble désormais plus savoir sur quel pied danser, et un retour en arrière concernant ces changements controversés est envisagé.
Riot Games va retravailler la mise à jour visuelle de Viktor
Les fans de Viktor sur LoL
se font entendre depuis la sortie du PBE du patch 14.24. En effet, l'apparence du champion a fait l'objet d'une mise à jour, et le rendu des cosmétiques Viktor créateur et Viktor Serment de mort ont grandement déplu aux joueurs. Le Héraut mécanique perd ainsi sa carrure imposante, et Marc Merrill, cofondateur de Riot Games, a admis au cours d'une session de streaming que « l'exécution des skins n'est pas géniale » et qu'ils seraient « réexaminés ».
Au regard des voix qui s'élèvent sur les réseaux, le développeur semble avoir tout à gagner à retravailler l'apparence de Viktor. Pour beaucoup d'intervenants sur le fil Reddit "Viktormains", ces nouveautés ont été conçues pour plaire aux fans de la série animée Arcane sans tenir compte des fidèles de longue date du champion.
Justice For Viktor!
byu/TomTomTom_92 inviktormains
Riot Games se trouve ainsi dans une position inconfortable, tiraillé entre les fans de Viktor et ceux d'Arcane, si bien que satisfaire les deux parties ne sera pas possible. En attendant, le développeur a confirmé être à l'écoute des joueurs en ajoutant la fameuse capuche de Jinx au skin Jinx d'arcane fracturée à venir avec le patch 14.24, et en affirmant des ajustements imminents concernant l'apparence de Viktor.
Nous saurons donc d'ici peu ce que deviendra Viktor, et espérons que Riot Games aura su trouver le parfait compromis.
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