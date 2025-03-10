LoL : Riot Games lance le Défi Arena, les détails sur l'organisation de l'événement et les récompenses

LoL : Les mages en bot lane ne disparaîtront pas, Riot a pris position
Riot Games a clarifié sa position quant à la méta incluant des carrys AP à la place des ADC classiques en juillet 2026.
Manche 1 : Les arènes de combat
Date et heure : 10 mars 13h CET – 24 mars 4h CET
Conditions de qualification : pour se qualifier à la 2e manche, il faut remplir au moins l'un des critères suivants :
Attribution des points dans la « voie principale »
- Voie principale : gagner au moins 50 points
- Maîtrise du champion : vous trouver dans le top 10 % des champions que vous jouez, par exemple Darius, en fonction de votre KDA moyen (pour un minimum de 10 parties d'Arena).
Répétable À gagne une fois Une partie = 1 point Première partie avec un champion unique = 1 point Atteindre la 4e place ou mieux dans une partie = 2 points Atteindre la 4e place ou mieux pour la première fois avec un nouveau champion = 2 points Arriver en 1re place dans une partie = 2 points
Arriver en 1re place pour la première fois avec un nouveau champion = 2 points
Vous pouvez gagner 10 points maximum par partie, si vous gagnez la première fois que vous jouez avec un champion.
Récompenses
Voie principale
Maîtrise du champion
- 1re place : 10 orbes Arènes, 4 skins mystères épiques
- 2-4e place : 8 orbes Arènes, 3 skins mystères épiques
- 5-7e place : 6 orbes Arènes, 2 skins mystères épiques
- 8-10e place : 4 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
- 11-50e place : 3 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
- 101-200e place : 2 orbes Arènes, 2 emotes aléatoires
- Tous les joueurs et joueuses qualifiés : emote spéciale
La première manche est un tour d'échauffement pour mettre à l'épreuve vos talents de gladiateurs, mais ne vous y trompez pas... ça ne sera pas facile. Pour atteindre la 2e manche, à vous de choisir votre voie de qualification. Vous pouvez soit vous mettre à l'épreuve sur la voie principale et faire étalage de votre souplesse en combat en dominant l'arène avec un grand éventail de champions.
- 1re place pour chaque champion : 2 orbes Arènes
Ou bien, vous pouvez montrer à quel point votre champion préféré devient redoutable entre vos mains en finissant dans le top 10 % de KDA dans un minimum de 10 parties jouées. Ou encore, vous pouvez trouver un champion de niche (déso, Kled) et parier qu'il sera boudé par la majorité pour figurer dans son top 10 %. Entre les bonnes mains, la surprise peut se révéler létale.
Qu'importe la voie que vous choisirez, il faudra travailler dur et prouver votre force pour obtenir les points qui vous feront atteindre le top 200 et en obtenir les récompenses promises.
Manche 2 : La force avant tout
Date et heure : 24 mars 5h CET – 31 mars 5h CEST
Conditions de qualification : pour se qualifier à la 3e manche, il faut remplir le critère suivant :
Et réussir au moins un des succès suivants :
- Critère de base : jouer jusqu'au bout au moins 5 parties d'Arena pendant la deuxième manche du défi.
Récompenses
- Terminer dans le top 4, 4 fois de suite
- Terminer dans le top 4 avec 5 champions différents
- Terminer dans le top 4 en duo 5 fois avec un ami différent à chaque fois
- Participer à 30 éliminations (éliminations ou assistances)
Là, on passe un cap de difficulté. C'est maintenant que vous vous montrerez dignes de l'art de la guerre noxien. Retournez dans l'arène et montrez l'étendue de vos talents. Vous pourriez même attirer l'attention de Draven.
- 1re place : 10 orbes Arènes, 4 skins mystères épiques
- 2-4e place : 8 orbes Arènes, 3 skins mystères épiques
- 5-7e place : 6 orbes Arènes, 2 skins mystères épiques
- 8-10e place : 4 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
- 11-50e place : 3 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
- 101-200e place : 2 orbes Arènes, 2 emotes aléatoires
- Tous les joueurs et joueuses qualifiés : emote spéciale
Cette fois-ci, pas de points. En quatre jours, vous allez devoir faire 5 parties au moins et en plus décrocher un des succès de la liste ci-dessus pour passer à la dernière manche.
Et pour régner sur le classement, il vous faudra non seulement atteindre la manche 3, MAIS AUSSI établir votre domination en décrochant le plus haut pourcentage de victoires pour obtenir les récompenses du top 200.
Manche 3 : La Grande Ordalie
Date et heure : 31 mars 6h CEST – 7 avril 6h CEST
Défi : battre le plus de records possible parmi ceux fixés par les 10 invités d'honneur.
Récompenses :
Vous avez relevé le défi et repoussé vos propres limites. Il est désormais temps d'aller encore plus loin, de libérer votre potentiel face au boss final (à moins qu'ils soient plusieurs ?).
- 1re place : 10 orbes Arènes, 4 skins mystères épiques
- 2-4e place : 8 orbes Arènes, 3 skins mystères épiques
- 5-7e place : 6 orbes Arènes, 2 skins mystères épiques
- 8-10e place : 4 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
- 11-50e place : 3 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
- 101-200e place : 2 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
Nous avons réuni 10 des gladiateurs de l'EMEA les plus populaires (influenceurs LoL et joueurs pros) et les avons soumis, en secret, à des épreuves ultra exigeantes en adéquation parfaite avec les compétences dont ils sont maîtres. C'est à vous de battre leurs records personnels.
Et on ne vous donnera pas le temps de vous y préparer, pas un mot de notre part sur la teneur précise de ces objectifs avant la 2e manche.
Pour figurer au classement, vous devrez battre autant d'invités d'honneur que possible.
Aurez-vous la force de relever ce défi envers et contre tout ? Aurez-vous une vision claire du chemin vers la victoire ? Et serez-vous capable de soumettre les plus redoutables adversaires ? Répondez oui et gravez votre nom au côté de l'élite de l'EMEA.
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