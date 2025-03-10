LoL : Riot Games lance le Défi Arena, les détails sur l'organisation de l'événement et les récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 mars 2025 à 17h11
Retrouvez des informations relatives au Défi Arena - Stand for Noxus de LoL dans cet article (participation, déroulement, récompenses).
LoL : Riot Games lance le Défi Arena, les détails sur l'organisation de l'événement et les récompenses
L'Arena a fait son retour sur LoL avec l'acte II de la saison Bienvenue à Noxus, et pour célébrer l'un des modes favoris des joueurs, Riot Games organise une série de challenges, le « Défi Arena - Stand For Noxus ». Tout le monde sera autorisé à y participer pour peut-être décrocher une multitude de butins qui seront disponibles par le biais du site FTW. Pour en savoir plus sur l'organisation du tournoi et les récompenses, retrouvez les détails du Défi Arena ci-dessous.

Comment s'organise le Défi Arena de LoL ?

L'événement Défi Arena - Stand For Noxus de LoL se déroulera en trois manches, chacune présentant son propre classement. Concernant les deux premières étapes, un niveau minimal de performance sera requis pour être qualifié pour la suivante et recevoir une emote exclusive. Cependant, seuls les 200 premiers pourront prétendre aux plus belles récompenses

Manche 1 : Les arènes de combat

r1
Date et heure : 10 mars 13h CET – 24 mars 4h CET
Conditions de qualification : pour se qualifier à la 2e manche, il faut remplir au moins l'un des critères suivants :
  • Voie principale : gagner au moins 50 points
  • Maîtrise du champion : vous trouver dans le top 10 % des champions que vous jouez, par exemple Darius, en fonction de votre KDA moyen (pour un minimum de 10 parties d'Arena).
Attribution des points dans la « voie principale »

Répétable À gagne une fois
Une partie = 1 point Première partie avec un champion unique = 1 point
Atteindre la 4e place ou mieux dans une partie = 2 points Atteindre la 4e place ou mieux pour la première fois avec un nouveau champion = 2 points
Arriver en 1re place dans une partie = 2 points
Arriver en 1re place pour la première fois avec un nouveau champion = 2 points

Vous pouvez gagner 10 points maximum par partie, si vous gagnez la première fois que vous jouez avec un champion.

Récompenses

Voie principale
  • 1re place : 10 orbes Arènes, 4 skins mystères épiques
  • 2-4e place : 8 orbes Arènes, 3 skins mystères épiques
  • 5-7e place : 6 orbes Arènes, 2 skins mystères épiques
  • 8-10e place : 4 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
  • 11-50e place : 3 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
  • 101-200e place : 2 orbes Arènes, 2 emotes aléatoires
  • Tous les joueurs et joueuses qualifiés : emote spéciale
Maîtrise du champion
  • 1re place pour chaque champion : 2 orbes Arènes
La première manche est un tour d'échauffement pour mettre à l'épreuve vos talents de gladiateurs, mais ne vous y trompez pas... ça ne sera pas facile. Pour atteindre la 2e manche, à vous de choisir votre voie de qualification. Vous pouvez soit vous mettre à l'épreuve sur la voie principale et faire étalage de votre souplesse en combat en dominant l'arène avec un grand éventail de champions.

Ou bien, vous pouvez montrer à quel point votre champion préféré devient redoutable entre vos mains en finissant dans le top 10 % de KDA dans un minimum de 10 parties jouées. Ou encore, vous pouvez trouver un champion de niche (déso, Kled) et parier qu'il sera boudé par la majorité pour figurer dans son top 10 %. Entre les bonnes mains, la surprise peut se révéler létale.

Qu'importe la voie que vous choisirez, il faudra travailler dur et prouver votre force pour obtenir les points qui vous feront atteindre le top 200 et en obtenir les récompenses promises.

Manche 2 : La force avant tout

r2
Date et heure : 24 mars 5h CET – 31 mars 5h CEST
Conditions de qualification : pour se qualifier à la 3e manche, il faut remplir le critère suivant :
  • Critère de base : jouer jusqu'au bout au moins 5 parties d'Arena pendant la deuxième manche du défi.
Et réussir au moins un des succès suivants :
  • Terminer dans le top 4, 4 fois de suite
  • Terminer dans le top 4 avec 5 champions différents
  • Terminer dans le top 4 en duo 5 fois avec un ami différent à chaque fois
  • Participer à 30 éliminations (éliminations ou assistances)
Récompenses
  • 1re place : 10 orbes Arènes, 4 skins mystères épiques
  • 2-4e place : 8 orbes Arènes, 3 skins mystères épiques
  • 5-7e place : 6 orbes Arènes, 2 skins mystères épiques
  • 8-10e place : 4 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
  • 11-50e place : 3 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
  • 101-200e place : 2 orbes Arènes, 2 emotes aléatoires
  • Tous les joueurs et joueuses qualifiés : emote spéciale
Là, on passe un cap de difficulté. C'est maintenant que vous vous montrerez dignes de l'art de la guerre noxien. Retournez dans l'arène et montrez l'étendue de vos talents. Vous pourriez même attirer l'attention de Draven.

Cette fois-ci, pas de points. En quatre jours, vous allez devoir faire 5 parties au moins et en plus décrocher un des succès de la liste ci-dessus pour passer à la dernière manche.

Et pour régner sur le classement, il vous faudra non seulement atteindre la manche 3, MAIS AUSSI établir votre domination en décrochant le plus haut pourcentage de victoires pour obtenir les récompenses du top 200.

Manche 3 : La Grande Ordalie

r3
Date et heure : 31 mars 6h CEST – 7 avril 6h CEST
Défi : battre le plus de records possible parmi ceux fixés par les 10 invités d'honneur.

Récompenses :
  • 1re place : 10 orbes Arènes, 4 skins mystères épiques
  • 2-4e place : 8 orbes Arènes, 3 skins mystères épiques
  • 5-7e place : 6 orbes Arènes, 2 skins mystères épiques
  • 8-10e place : 4 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
  • 11-50e place : 3 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
  • 101-200e place : 2 orbes Arènes, 1 skin mystère épique
Vous avez relevé le défi et repoussé vos propres limites. Il est désormais temps d'aller encore plus loin, de libérer votre potentiel face au boss final (à moins qu'ils soient plusieurs ?).

Nous avons réuni 10 des gladiateurs de l'EMEA les plus populaires (influenceurs LoL et joueurs pros) et les avons soumis, en secret, à des épreuves ultra exigeantes en adéquation parfaite avec les compétences dont ils sont maîtres. C'est à vous de battre leurs records personnels.

Et on ne vous donnera pas le temps de vous y préparer, pas un mot de notre part sur la teneur précise de ces objectifs avant la 2e manche.

Pour figurer au classement, vous devrez battre autant d'invités d'honneur que possible.

Aurez-vous la force de relever ce défi envers et contre tout ? Aurez-vous une vision claire du chemin vers la victoire ? Et serez-vous capable de soumettre les plus redoutables adversaires ? Répondez oui et gravez votre nom au côté de l'élite de l'EMEA.

Comment participer au Défi Arena ?

Pour participer au Défi Arena - Stand for Noxus de LoL, vous devrez vous rendre sur le site FTW, de vous connecter à votre compte Riot Games et de cliquer sur le bouton « Participer ». Notez qu'il est exigé d'avoir au moins 13 ans, et lorsque vous aurez rejoint le défi, chacun de vos partie d'Arena sera prise en compte et vous fera gagner des points. Enfin, les « seules les parties jouées en solo ou en duo sont prises en compte. Envahir la moitié du salon avec vos huit amis est une superbe façon de jouer au mode, mais pour cette évaluation de votre talent, les conditions doivent être équitables. »
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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