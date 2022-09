LoL : Riot Games entreprend une collaboration avec Lil Nas X

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



poursuit son ouverture à d'autres domaines hors du jeu vidéo. La collaboration avec Lil Nas X s'incrit dans une longue tradition maintenant pour Riot. Historiquement instaurée pour les hymnes des Worlds. Inaugurée avec Warriors de Imagine Dragons en 2014. Celui de 2022 s'intituleraet sera dévoilé le 23 septembre lors de l'ouverture de la compétition. Conformément aux évènements pré-COVID, la chanson bénéficiera également d'une prestation sur scène lors des phases finales de la compétition.Cette fois-ci, la collaboration va toutefois, un peu plus loin qu'avec les artistes précédents. Premièrement, une vidéo promotionnelle a été tournée par les équipes de Riot. On y voit l'artiste occupant le rôle de « Président de League of Legends », et donner des directives loufoques aux employés du studio, avant d'instaurer l'hymne des Worlds comme obligatoire dans les bureaux. Le compte Twitter du jeu a également été renommé "" pour l'occasion.Si Lil Nas X n'a pas réellement pris de fonctions exécutives au sein du studio américain, il a toutefois collaboré avec ce dernier pour designer le skin de sortie du prochain champion du jeu. Le skin sera disponible à partir du 3 novembre et fera partie de l'évènement dédiée aux Worlds. Pour l'acquérir il faudra acheter le pass d'évènement correspondant, et gagner des points d'évènement en jouant aussi bien àqu'àCette collaboration n'est pas sans rappeler les derniers Worlds pré-COVID, qui s'étaient déroulés en 2019 à Paris. L'évènement avait vu une collaboration entre Riot etd'une part et le titreinterprété par le groupe, assemblé spécialement pour l'occasion.